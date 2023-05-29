Прокуратура ДНР направила в суд дело против украинского морпеха, убившего двух мирных жителей Мариуполя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ДНР продолжают расследовать преступления украинских военных. Работа в этом направлении не останавливается ни на день. 29 мая в Прокуратуре ДНР сообщили «КП» о том, что в Верховный суд Республики для рассмотрения по существу было направлено очередное уголовное дело в отношении военнослужащего вооруженных сил Украины.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего разведчика-оператора разведывательной роты 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Виталия Прокопчука.

Он обвиняется сразу по нескольким статьям: в «убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти»; «покушении на убийство двух и более лиц, совершенном организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти»; а также в «применении запрещенных средств и методов ведения войны».

- По версии следствия, в период с 20 марта по 12 апреля 2022 года обвиняемый, находясь на боевой позиции в помещении отделения «Ощадбанка», расположенного по адресу: Мариуполь, проспект Никопольский, дом 135, расстрелял из ручного пулемета конструкции Калашникова трех гражданских мужчин, передвигавшихся по улице. От полученных ранений двое из них скончались на месте, одному потерпевшему, получившему ранение в ногу, удалось скрыться, - сообщили в Прокуратуре ДНР.

Также Прокуратура Республики направила в Верховный суд уголовное дело в отношении трех военнослужащих отдельного отряда специального назначения «Азов»* вооруженных сил Украины, которые покушались на убийство трех мирных жителей в Мариуполе.

По версии следствия, в марте 2022 года Клементович, Мельникович, Сивицкий и другие военнослужащие батальона «Азов»* получили приказ командования блокировать территорию Мариуполя и препятствовать свободному выходу мирных жителей.

- Выполняя приказ, обвиняемые на автомобиле стали передвигается по городу и на проспекте Карпова заметили двигающийся гражданский автомобиль с двумя мужчинами, после чего открыли по нему огонь, произведя не менее 52 выстрелов из автоматов. От указанных выстрелов мужчины получили ранения различной степени тяжести, - рассказывают в Прокуратуре ДНР. - Также 3 апреля 2022 года Клементович, находясь вблизи жилого дома по улице Первая Слободка, заметив гражданского мужчину, передвигавшегося по улице, открыл по нему огонь и произвел не менее 3 выстрелов. Получившему ранение мужчине удалось избежать смерти благодаря местным жителям, которые помогли ему укрыться от огня в безопасном месте и оказали первую медицинскую помощь.

* - Запрещенная в России террористическая организация

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР заявили об угрозе исчезновения лесов в Славянском и Краснолиманском районах из-за боевых действий

Почти половина всех лесных насаждений на территории Республики уничтожена обстрелами или заминирована (подробнее)