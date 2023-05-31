Знаменитый виолончелист Глеб Степанов: Для жителей ДНР эмоции и чувства, которые передаёт музыка, жизненно необходимы

Глеб часто выступал в Донецке. ФОТО: Донецкая филармония

Впервые о Глебе Степанове я узнала во время его недавних гастролей в ЛНР. Концерт назывался «Шедевры русской музыки». Именно в этой области равных Степанову нет. После каждого произведения благодарная публика кричала «Браво!» Аплодировали стоя.

Глеб часто выступал в Донецке. ФОТО: Личный архив

Впервые Глеб сыграл в Донецке в 2015 году, затем был концерт в ЛНР. Музыкант приезжал каждый год. Был перерыв только во время пандемии. Не смотря на многочисленные победы в международных конкурсах, Глеб очень скромный человек, звездная болезнь обошла его стороной. В эксклюзивном интервью «КП» он рассказал о планах и своем увлечении авиацией.

Музыка – это созидательная энергия

- Есть ли в планах приехать на гастроли в ДНР?

- Всегда рад каждой возможности посетить ДНР. Надеюсь, что в обозримом будущем обстановка в городе позволит вернуться к полноценной филармонической жизни в Донецке. И в случае поступления приглашения буду готов в очередной раз приехать с концертом. А также снова позаниматься со студентами и учащимися, если у моих коллег возникнут такие пожелания. Мы уже довольно давно (с 2015 года) сотрудничаем с Александром Парецким, Владимиром .Заводиленко, Анатолием Оселковым и другими замечательными музыкантами, которых высоко ценю и уважаю.

Благодаря моим коллегам из Донецкой филармонии состоялось наше знакомство с замечательной пианисткой Валентиной Лисицей, с которой уже исполнили ряд программ, в том числе монографическую из сочинений С.В.Рахманинова к 150-летию композитора.

- Местная публика встречает вас очень тепло. Есть ли отличие донецких зрителей от ваших поклонников в мирных регионах?

- Приятно, что местная публика всегда очень тепло приветствует выступления с моим участием и моих коллег. Во всех в городах ДНР, в которых доводилось выступать, как и в Донецке очень сильно чувствовалось положительная энергетика, исходящая от публики. Надеюсь, что нам тоже удавалось донести позитивную энергию от исполняемых произведений до слушателей. В условиях последних 9 лет эмоции и чувства, которые передаёт музыка, жизненно необходимы для людей. Конечно, и в мирное время тоже, но в такое особенно. Ведь именно музыкальное искусство по своей сути состоит из созидательной энергии , а не разрушительной , в отличие от такого одиозного явления, именуемого "шоу-бизнес", например.

Сохранить единство вопреки барьерам

- Как родилась идея Крымского фестиваля?

- Впервые Крым с концертами мы с коллегами посетили в 2010 году. После этой поездки стала очевидна значительная разница в качестве музыкальной и гастрольно-концертной филармонической жизни полуострова и соседних регионов России. Кроме того, в 2011 году исполнилось 20 лет, как внутри нашей страны между её регионами не только с Крымом, но и с другой её частью, именуемой УССР, возникли искусственно созданные и противоестественные с моей точки зрения границы. Поэтому мной было принято решение сделать фестиваль, целью которого было бы сохранять единство отечественной музыкальной культуры, несмотря на все барьеры, создаваемые за прошедшее время. Впервые фестиваль состоялся в сентябре 2011 года. С тех пор уже проведено 9 фестивалей. После 2014 у нас выступали представители большинства стран Западной и Восточной Европы, Северной и Южной Америки , включая США и Канаду, наши коллеги из Азии (Китая, Кореи и Японии) и стран СНГ. Также значительная делегация регулярно приезжает из Донецкой и Луганской филармоний. Это симфонические оркестры, инструментальные ансамбли и солисты этих филармоний. После событий 2014 года одной из главных целей фестиваля также стала поддержка наших коллег, работающих и живущих на Донбассе. Кроме того, очень признательны за поддержку Министерству культуры РФ и Комитету Совета Федерации по науке, образованию и культуре. А также руководству Города-Героя Севастополя и Дворянскому Собранию Крыма, оказывающим посильную помощь фестивалю.

Не смешивать искусство и политику

- Сейчас вас приглашают на иностранные сцены?

- После 2014 года выступал во многих столицах стран Евросоюза, например, в Брюсселе, где расположена штаб-квартира НАТО, были концерты в США, Японии. Участвовал в международном конкурсе в Париже в апреле 2014 года (в результате первая премия). Гастроли в этих странах и победа в Париже подтверждали, что важно не смешивать искусство и политику. Мы с коллегами занимаемся музыкой, а не политикой и уверены , что музыкальное искусство , как и другие виды искусств, должно быть вне политики и выше её.

ХОББИ

Хобби музыканта связано с самолетами. ФОТО: Личный архив

«Было очень интересно совершать ознакомительные полеты с инструктором на ЯК-18Т»

- Вы действительно сильно интересуйтесь авиацией?

- Авиацией интересуюсь давно, учитывая специфику профессии. С гастролями уже посетил все 89 субъектов РФ. Поэтому часто доводилось пользоваться воздушным транспортом. С 2010 года для себя принял решение отказаться от полётов внутри России на воздушных судах иностранного производства, учитывая массовое вытеснение с рейсов отечественной авиатехники под предлогами "неэкономичности", "неэффективности" и так далее. Убеждён, что главной задачей нашей авиации должно являться обеспечение транспортной доступности для населения, а не получение прибыли руководителями предприятий этой отрасли. К тому же считаю отечественные воздушные суда наиболее удобными с точки зрения пассажира. Летал на всех иностранных узкофюзеляжных самолётах семейств Аirbus320, Boeing737, и могу сказать, что наши Ту-204/214 превосходят по комфорту для пассажира все существующие образцы зарубежной авиатехники. Очень надеюсь, что скоро вернутся на рейсы современные отечественные самолёты Ту-204, Ту-214 , а также широкофюзеляжные Ил-96, на которых имел удовольствие неоднократно летать в качестве пассажира. Что касается полётов в азроклубе, то это началось в 2011 году (как раз после первого проведённого фестиваля). Было очень интересно совершать ознакомительные полеты с инструктором на ЯК-18Т. Сейчас график к сожалению, не позволяет делать это регулярно. Но надеюсь, что со временем удастся продолжить освоение этого самолёта в свободное от работы время, которого пока практически не бывает.. Но считаю это нормальным, т.к. человек из нашей сферы должен жить своей профессией, если он выбрал музыку.

СПРАВКА «КП»

Глеб Степанов родился в Ленинграде в 1987 году. С раннего детства посещал концерты, проходившие в Санкт-Петербургской филармонии. Затем получил образование в Московской консерватории. Во время учебы стал победителем нескольких международных конкурсов.

Ученик выдающейся виолончелистки современности, народной артистки СССР, профессора Наталии Гутман.

Проводит мастер-классы в России за рубежом. Педагогику совмещает с активной концертной деятельностью – выступает на лучших площадках столицы, Санкт-Петербурга, других городов нашей страны и зарубежья.

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