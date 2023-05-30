Икону с образом «Спаса Нерукотворного», подаренную Путиным военным, привезли в ДНР

Икона «Спас Нерукотворный» представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа. Фото: Скриншот видео ТАСС

Икону с образом «Спаса Нерукотворного», подаренную Президентом РФ Владимиром Путиным военным, привезли в ДНР в одно из воинских подразделений. Об этом сообщило агентство ТАСС.

- Этот образ был передан Верховным главнокомандующим Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным для наших воинских подразделений, чтобы перед этим образом наши воины возносили свои молитвы к Господу. Эта икона принадлежала самому успешному военному министру Российской империи при Александре III Петру Ванновскому, - рассказал священник Волгоградской епархии иерей Владимир Пономаренко, который привез икону.

Местом первой остановки иконы стало добровольческое подразделение «Сталинград», для бойцов которого провели молебен и причастие. Как рассказал отец Владимир, образ провезут по воинским частям и подразделениям, дислоцирующимся на территории ДНР, а затем отправят в ЛНР.

Икона «Спас Нерукотворный» представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшееся на убрусе - платке, которым вытер свое лицо Христос. Лик «Спас Нерукотворный» изображался на знаменах русского воинства, а его образ помещался над вратами крепостей. Воины всегда видели в нем своего покровителя, а мирные жители - защитника и спасителя.

Напомним, Владимир Путин передал икону военным в апреле во время инспекции группировки войск «Днепр».

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поговорил с военными, подарил икону: Что известно о посещении Путиным штабов СВО

Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" в Херсонской области (подробнее)