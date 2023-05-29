В ДНР один мирный житель погиб и четверо ранены в результате обстрелов ВСУ 29 мая

В Горловке на улице Блюхера погиб мирный житель. Фото: Архив «КП»

Один мирный житель погиб и четверо - ранены в результате обстрелов украинскими боевиками ДНР 29 мая. Украинские боевики убили мужчину в Горловке и ранили троих горловчан и одного дончанина.

- В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны ВФУ по улице Блюхера, 59 погиб мирный горловчанин 1992 года рождения, - сообщил в своем телеграм-канале мэр Горловки Иван Приходько. - По улице Блюхера также трое раненых мирных жителей.

По данным Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские боевики открывали огонь по этому району, применяя реактивную артиллерию. Всего со стороны оккупированного Дзержинска по живым кварталам выпущена двадцать одна ракета.

Третий пострадавший – житель Кировского района Донецка. Его ранило на улице Ашхабадской.

- Житель Кировского района Донецка, подросток 2006 года рождения, ранен по улице Ашхабадской, 10, - говорится в сводке СЦКК ДНР.

По данным экспертов СЦКК, с 09:00 до 21:00 29 мая Донецк тринадцать раз подвергался обстрелам со стороны ВФУ. В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов украинские боевики выпустили шестьдесят девять снарядов калибром 155 миллиметров (стандарт НАТО) и десять ракет из реактивной системы залпового огня.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР ускорили процесс рассмотрения заявлений о выдаче компенсации за поврежденное украинскими обстрелами жилье

В комиссию поступило больше 48 тысяч обращений, из которых 90 процентов уже рассмотрели (подробнее)