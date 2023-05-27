Очный этап Предварительного голосования «Единой России» проходит в ДНР

В ДНР проходит Предварительное голосование Единой России. Фото: https://t.me/er_donetsk

В ДНР проходит очный этап Предварительного голосования «Единой России». Он стартовал 26 мая и продлится до 28 мая включительно. Стационарные участки открыты и в Донецке.

- Донецк с самого утра под жесткими обстрелами. Но даже в этих условиях, вопреки всем сложностям, жители ДНР идут на счётные участки. Потому что для нас это очень важно. Вместе со всеми я ставлю галочки в бюллетенях напротив фамилий тех, кого знаю, кого уважаю, кто доказал трудом свою любовь, верность и преданность Донбассу! – сказал Генеральный директор Донецкой государственной академической филармонии Александр Парецкий, который отдал свой голос в первый день очного голосования – 26 мая.

Активно голосуют и жители Горловки. Несмотря на то, что город прифронтовой, явка на участках крайне высокая. Все хотят проявить гражданскую позицию и сделать свой выбор.

- Мы девять лет к этому шли. То, что сегодня происходит – яркий пример демократии и гражданской сознательности. Народ выбирает лучших, тех, кого они хотят видеть в органах власти, – рассказывает мэр города Иван Приходько.

В Мариуполе также проходит очный этап Предварительного голосования «Единой России». На счётных участках много жителе, которые приходят и приезжают со всех уголков городского округа, чтобы проявить активную гражданскую позицию.

Степан Волошин. Фото: https://t.me/er_donetsk

Отдельного внимания заслуживают участники Великой Отечественной войны, мариупольцы Степан Волошин и Тамара Федченко. В силу своего возраста они не могут самостоятельно посетить участки Предварительного голосования, поэтому к ним отправилась выездная комиссия.

- Нужно выбирать людей, которым мы доверяем. А мы доверяем «Единой России» - она первой пришла нам на помощь, - говорит ветеран тыла Тамара Федченко.

Ранее «Единая Россия» сообщала, что в ДНР на стационарных участках проголосовали более 60 тысяч человек.

Предварительное голосование Единой России продлится до 28 мая включительно. Счётные участки работают с 8:00 до 18:00. Адреса участков можно узнать по номеру телефона 45-0-45.

Электронное голосование доступно ранее зарегистрированном избирателем до 28 мая до 20:00.

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