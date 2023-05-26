Денис Пушилин принял участие в праймериз «Единой России»

Глава Республики отдал голос за понравившегося кандидата. Фото: Пушилин/ТГ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин принял участие в предварительном голосовании всероссийской политической партии «Единая Россия». Глава Республики подчеркнул, что имена победителей огласят 29 мая.

— Принял участие в предварительном голосовании Всероссийской политической партии «Единая Россия» на одном из счетных участков. Уверен, что жители Республики выберут самых достойных, ведь это будут люди, которым предстоит возродить Донбасс, — поделился глава региона в своем телеграм-канале.

Напомним, что в Республике открыли 100 участков для голосования, они появились в каждом городе региона. Отдать голос за понравившегося кандидата можно до 28 мая. Всего заявки на участие в праймериз подали порядка 1300 кандидатов — учителя, врачи, предприниматели, волонтеры и молодежь.

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