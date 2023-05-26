Денис Пушилин на встрече с предпринимателями обсудил вопросы поддержки бизнеса

На встрече обсуждались актуальные вопросы бизнеса. Фото: АГ ДНР

Создание постоянно действующей комиссии по работе с предпринимателями инициировал сегодня врио Главы ДНР Денис Пушилин на встрече с представителями бизнес-сообщества региона. Об этом сообщили в пресс-службе Главы ДНР.

Денис Пушилин поздравил участников встречи с профессиональным праздником, Днем предпринимательства, и отметил их вклад в развитие Донецкой Народной Республики.

- В тяжелых условиях каждодневных обстрелов, дефицита кадров вы смогли перестроить ведение бизнеса и отдаете своему делу все знания, силы, опыт и энергию. Вы большие молодцы, потому что на разных этапах сталкивались с разными трудностями, но все равно находили в себе силы работать так, чтобы давать рабочие места, платить налоги, нести социальную нагрузку, – сказал руководитель региона.

Он отметил, что предприниматели оказывают помощь и поддержку тем, кто в этом нуждается.

- Но особого внимания заслуживает отношение многих из вас к нашим ребятам, которые находятся на передовой. За это искренние слова благодарности, потому что мы все прекрасно осознаем: чтобы мы жили, развивались, чтобы мы смогли растить детей, нам нужна победа, – заявил Денис Пушилин.

На встрече обсуждались актуальные вопросы бизнеса. Фото: АГ ДНР

Руководитель региона отметил общество с ограниченной ответственностью «Трансстрой» и его директора Дмитрия Плетеня. С начала проведения спецоперации предприятие передает военнослужащим форму, обувь, спальные мешки, постельное белье, плащи-палатки, карематы.

- Это то, что сейчас очень нужно на фронте, – добавил Пушилин.

По его словам, уважения заслуживает и позиция директора ООО «Ясиноватский агрокомбинат» Антона Никитина – предприятие обеспечивает своей продукцией освобожденный Мангуш. Правильный, деятельный подход, считает лидер Республики, у директора фермерского хозяйства «Эллада» Алексея Налбатова. Хозяйство активно участвует в жизни села Староигнатьевка Тельмановского района: зимой расчищает дороги от снега, летом косит траву, вывозит твердые бытовые отходы, помогает школе, детскому саду, амбулатории.

По случаю профессионального праздника руководитель региона вручил особо отличившимся благодарности Главы ДНР за значительные достижения в сфере предпринимательства и социальной сфере, весомый вклад в развитие экономики.

По случаю профессионального праздника руководитель региона вручил благодарности Главы ДНР. Фото: АГ ДНР

Продолжилась встреча обсуждением актуальных вопросов. В их числе применение Единой государственной автоматизированной информационной системы, работа по принятию закона о свободной экономической зоне, урегулирование внутригородских и междугородных перевозок.

Денис Пушилин также остановился на вопросах, которые уже решены. Так, Народным Советом были приняты законы о снижении ставки налога до трех процентов и семи процентов в зависимости от объекта доходов. Кроме того, для поддержки и развития малого и среднего бизнеса была внедрена патентная система налогообложения, принят специальный режим «Налог на профессиональный доход», установлены механизмы и особенности поддержки субъектов предпринимательской деятельности, социально значимых предприятий.

- Нам удалось внести изменения в федеральный закон РФ, согласно которому установлены особенности применения налоговой базы и установления нулевой ставки НДС для поставки и выполнения работ на всей территории ДНР. Увеличено количество регистрационных центров, что позволит упростить регистрацию и приведение документов в соответствие с законодательством РФ. Вопросы прорабатываются с федеральными органами, и результатами становится принятие нормативных правовых актов любого уровня, которые решают проблемы, обозначенные конкретно вами, – акцентировал Денис Пушилин.

В завершение встречи руководитель региона обозначил необходимость создания действующего рабочего органа по взаимодействию с бизнес-сообществом. Он добавил, что встречи с предпринимателями должны быть регулярными, и поручил уполномоченному по защите прав предпринимателей при Главе ДНР Ярославу Бережко подготовить соответствующие нормативные документы по созданию комиссии.

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