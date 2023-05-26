В Москве прошла премьера художественного фильма «Допустимые потери», в котором снялись актеры Донецкой муздрамы

Актер Донецкой муздрамы Михаил Бовдуй сыграл отрицательного персонажа — украинского боевика. Фото: Скриншот фильма

Премьерный показ короткометражного художественного фильма о Волновахе в период проведения спецоперации «Допустимые потери» представили на площадке Музея Победы на Поклонной горе в Москве. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Донецкого академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна.

- Вчера, 25 мая, в военно-историческом музее на Поклонной горе в Москве состоялся премьерный показ короткометражного художественного фильма - «Допустимые потери» режиссера Алексея Сергеева. Одну из главных ролей исполнил актер Донецкой муздрамы Михаил Бовдуй. Творческий состав проекта проводил съемки на месте, где еще совсем недавно велись ожесточенные бои, а земля пропитана страхом и болью. Картина, основанная на реальных событиях, происходивших в городе Волноваха, всегда будет напоминать о тех трагичных днях для нашего народа, - рассказали в Донецкой муздраме.

Декорацией к фильму стала разрушенная ВСУ больница Волновахи. Актерский состав и съемочная группа были полностью набраны в ДНР. Картину сняли всего за неделю. Ее главная миссия – показать отношение националистов из «Азова» (запрещен в РФ) к мирным жителям.

В основе сюжета — подготовка Киевом информационной «бомбы» с якобы обстрелом мирных жителей города российскими войсками. Для этого боевикам нужны жертвы среди гражданских. По жанру картина — триллер, где украинские неонацисты преследуют мать с ребенком, а те прячутся от них. Зрителя также ждут шокирующие рассказы жителей из различных документальных съемок.

Премьерный показ фильма состоялся в военно-историческом музее на Поклонной горе в Москве. Михаил Бовдуй – слева. Фото: ДАМДТ

- Это очень правдивый фильм. Кому-то он покажется слишком жестоким и натуралистичным, но в нем, к сожалению, нет художественного вымысла. Действительно боевики «Азова» (запрещен в РФ) силой удерживали мирных людей, использовали их как живой щит, расстреливали колонны машин и автобусы, мародерствовали и убивали с особым цинизмом, не щадили ни женщин, ни стариков, ни детей. Наша правда — свидетельства выживших, тех кому удалось спастись. И эти истории отдаются болью в наших сердцах. Такое невозможно забыть и простить, — заявила генеральный директор-художественный руководитель Донецкой муздрамы Наталья Волкова.

Актеру муздрамы Михаилу Бовдую в фильме досталась роль главного антагониста — украинского боевика с позывным «Санта».

- Играть отрицательного персонажа — дело довольно неблагодарное. Все лавры и хвалебные песни обычно получают протагонисты. Это абсолютно нормально и даже правильно. А как понять, что злодей сыгран хорошо? Это когда зритель говорит исполнителю, что ему хотелось прибить этого гада, не актера, но персонажа. Тогда можно считать, что задача выполнена на 100 процентов. После премьеры подобные высказывания были и неоднократно, — рассказал Михаил.

С сегодняшнего дня фильм доступен в сети для просмотра.

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