Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Донецке совещание по расследованию преступлений ВСУ и иностранных наемников

Председатель СК России провел оперативное совещание в Донецке. Фото СКР

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Донецке оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

В совещании приняли участие руководящий состав СКР, а также исполняющие обязанности руководителей следственных управлений СК России по ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.

- В рамках рабочей поездки Председатель СК России заслушал доклады об актуальных результатах расследования преступлений киевского режима. Особое внимание в ходе совещания было уделено вопросам расследования уголовных дел о привлечении Украиной наемников из иностранных государств, - говорится в сообщении.

Первый заместитель Председателя СК России Эдуард Кабурнеев отметил, что, по полученной от российских спецслужб информации, наемников более двух тысяч из 71 страны. Следствию с помощью оперативных служб уже удалось установить данные на иностранцев, прибывших на Украину в качестве наемников, в том числе 366 граждан Грузии, 234 – США, 233 – Великобритании, 185 – Сирии, 70 – Канады и ряда других стран.

В настоящее время в суды направлено 80 уголовных дел, часть которых уже рассмотрена с вынесением обвинительных приговоров.

Вместе с тем активная работа по фиксации фактов совершения преступлений против мира и безопасности человечества военно-политическим руководством, командным составом и рядовыми военнослужащими ВСУ, а также иных украинских воинских формирований продолжается.

Установлено, что в марте 2022 года военнослужащий государственной пограничной службы Украины Ростовский, находясь на боевой позиции в Мариуполе, остановил семейную пару, передвигавшуюся на мотороллере. В этот момент поблизости началось боестолкновение, и водитель мотороллера возобновил движение в поисках укрытия. В связи с этим Ростовский расстрелял семейную пару из автомата. Он дал признательные показания, указав место совершения преступления. Устанавливаются родственники погибших.

Председатель СК России провел оперативное совещание в Донецке. Фото СКР

В рамках работы по расследованию фактов обстрелов мирного населения и гражданских объектов Донбасса с учетом занимаемых в различные периоды должностей и установленных обстоятельств предъявлены обвинения действующему главнокомандующему Вооружёнными силами Украины Валерию Залужному, а также Сергею Наеву, Александру Сырскому и Владимиру Кравченко. Они осуществляли общее командование подразделениями ВСУ, в результате преступных действий которых погибли и получили ранения десятки мирных граждан, в том числе дети, повреждены сотни объектов гражданской инфраструктуры. Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых.

Военными следственными органами СК России продолжается работа по выявлению интернет-сайтов, содержащих недостоверную информацию о деятельности военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации в зоне СВО. Установлено 25 таких ресурсов, 9 из которых по инициативе следствия уже заблокированы.

Александр Бастрыкин дал подчиненным ряд указаний, подчеркнув значимость работы по фиксации последствий преступной деятельности вооруженных формирований Украины.

- Продолжайте квалифицированно, грамотно и полно устанавливать ущерб, - добавил он.

Кроме того, Бастрыкин поручил продолжить деятельность по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим и поддержке ветеранов, проживающих в новых регионах России.

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