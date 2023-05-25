Трое школьников повредили 15 памятников на кладбище в Волновахском районе ДНР

Ребята решили выяснить, кто из них сильнее, и стали руками валить стелы и тумбы надмогильных сооружений. Фото: МВД по ДНР

Трое школьников из Волновахского района ДНР устроили погром на кладбище в поселке Новотроицкое. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МВД по Республике.

- В дежурную часть ОМВД России «Волновахский» от главы Новотроицкой администрации поступило сообщение о повреждении захоронений на кладбище поселка Новотроицкое Волновахского района, - говорится в сообщении.

В ходе разыскных мероприятий сотрудники отдела участковых уполномоченных полиции совместно с коллегами из отдела по делам несовершеннолетних установили, что к указанному инциденту причастны трое школьников в возрасте 8, 9 и 10 лет.

Подростки сообщили, что играли в лесополосе, расположенной вблизи Новотроицкого кладбища. Ребята решили выяснить кто из них сильнее, для чего пошли на кладбище и стали руками расшатывать стелы и тумбы надмогильных сооружений. Малолетние правонарушители повредили 15 памятников, после чего разошлись по домам.

- По факту совершения противоправных действий несовершеннолетние и их родители будут поставлены на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних ОМВД России «Волновахский», - отметили в МВД.

Напомним, в ночь на 21 мая в Горловке пьяный 30-летний местный житель разбил Мемориал погибшим мирным жителям города Горловка. Вандал был задержан, а мотивы его ужасающего деяния выясняют правоохранительные органы.

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