Глава ДНР и губернатор Кемеровской области обсудили первоочередные и перспективные задачи восстановления Горловки

Кузбасс поможет в восстановлении дорог в Горловке. Фото: Фото: АГ Горловки

Кузбасс поможет Горловке в восстановлении школ, социальных объектов, дорог и организации отдыха детей. Врио Главы ДНР Денис Пушилин провел рабочую встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. В мероприятии принимал участие председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев. Об этом сообщили в пресс-службе Главы ДНР.

Денис Пушилин назвал отношения, которые складываются между шахтерскими регионами, знаменательными и подчеркнул вековую историю сотрудничества между кузбасским Прокопьевском и донбасской Горловкой.

- Здесь для нас все понятно: это были русские города и остаются – сейчас восстановлена историческая справедливость, – акцентировал глава региона.

Он отметил сложность проведения восстановительных работ в прифронтовом городе.

- Горловка практически на передовой находится, и противник при любой возможности обстреливает жилые кварталы, объекты социальный инфраструктуры. Тем не менее проводится работа: очень серьезная была поддержка в плане подготовки к отопительному сезону – самому непростому в Донецкой Народной Республике. Более того, это и дороги. Дороги предстоит делать в полном объеме, – сказал Пушилин, уточнив, что возможность для этого появятся только после того, как в городе будет безопасно, поскольку риски, связанные с обстрелами, слишком велики.

Сергей Цивилев, Денис Пушилин и Евгений Солнцев (слева направо) обсудили первоочередные и перспективные задачи восстановления Горловки.

Отдельно Денис Пушилин подчеркнул важность перспективного сотрудничества.

- Точки соприкосновения есть, и, я думаю, мы еще больше их найдем в ходе наших рабочих встреч, – заявил руководитель региона.

Денис Пушилин отметил важность деятельности в Кузбассе передвижной выставки музея-заповедника «Красная Горка» «Кузбасс – Донбасс. Главные кочегарки страны», которая посвящена общей истории.

- Для молодежи должно быть понятно и очевидно, что это не какие-то новые отношения, а все это выстраивалось очень-очень долго, – сказал он. – Будем работать. Вам спасибо большое за то, что вы делаете для Донбасса в непростое для нас время. Это все переживем, все отстроим, восстановим. Донбасс раскроет свой потенциал – в этом не нужно сомневаться вообще ни на минуту.

Сергей Цивилев рассказал о цели визита в Донецкую Народную Республику – лично проверить в Горловке практическую реализацию договоренностей. Он отметил, что в прошлом году Кузбасс организовал летний отдых для 500 детей из прифронтового города, в планах этого года – оздоровить 1 100 ребят.

- Эту работу мы будем продолжать постоянно, – заверил губернатор Кузбасса.

Он подчеркнул активную работу со школами, включающую обеспечение образовательных учреждений учебниками, оргтехникой, рассказал о работе в Горловке врачей из региона-шефа. По его словам, этот процесс останавливаться не будет.

- Тут только внешние обстоятельства, связанные с боевыми действиями, могут повлиять. Все остальное – пока мы рисков не видим, – подчеркнул Сергей Цивилев.

Губернатор также рассказал, что в прошлом году в Новокузнецке был заложен мемориальный комплекс «Защитникам Донбасса».

Напомним, что соглашение о сотрудничестве между Правительством Кузбасса и администрацией города Горловки было подписано в прошлом году в День России, 12 июня. Тогда же был подписан документ о возрождении побратимских отношений между Прокопьевском и Горловкой.

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