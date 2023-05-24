В ДНР двух боевиков украинского нацбатальона приговорили к 13 годам колонии строгого режима

Преступные действия изобличили специалисты СК России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор двум боевикам украинского нацбатальона. Они обвиняются в жестоком обращении с мирными жителями, применении в вооруженном конфликте запрещенных методов и покушении на убийство, сообщили пресс-службе Следственного комитета России.

ВЫСКАЗАЛ НЕДОВОЛЬСТВО ПОВЕДЕНИЕМ БОЕВИКОВ

- 5 марта 2022 года украинские националисты заступили на боевой пост, расположенный в одной из квартир жилого дома. Находясь на боевой позиции, они обнаружили в доме напротив мужчину, одетого в гражданскую одежду. Он высказывал в адрес военнослужащих ВФУ недовольство по поводу занятия ими позиций в домах, где проживают мирные жители. Достоверно зная, что находившийся в поле их зрения человек не является участником вооруженного конфликта, они произвели по нему порядка двадцати-тридцати выстрелов. Однако мужчина успел пригнуться и лечь на пол, тем самым уйдя с линии огня, - отметили в СК России.

ИЗОБЛИЧИЛИ ПРЕСТУПНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

В ходе расследования специалисты Следственного комитета осмотрели место происшествия и провели комплекс экспертиз, изобличающих преступные действия боевиков. Украинским националистам назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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