Верховный суд ДНР вынес приговор украинскому боевику, который минировал побережье Азовского моря в Мариуполе

Украинского боевика объявили в международный розыск. Фото: ДАН

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочный приговор украинскому боевику Вячеславу Харитоненко, который заминировал около 45 километров прибрежной полосы и примыкающей к ней акватории Азовского моря, расположенной от села Мелекино до села Бабах-Тарама, а также 14 километров от морского порта Мариуполя до пляжа села Мелекино. В результате его действий погибли мирные жители. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

— Действия Вячеслава Харитоненко повлекли за собой общественно опасные последствия. Так, 25 февраля 2022 года в акватории Азовского моря между Белосарайской косой и селом Юрьевка произошел подрыв гражданской рыболовной лодки, в результате которого погибли двое мужчин. 3 июня 2022 года в городе Мариуполе в акватории Азовского моря в результате подрыва мины женщина и ребенок скончались на месте, — отметили в СК.

В ведомстве добавили, что судом боевику вынесен приговор заочно и назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Он объявлен в международный розыск.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР вынесли приговор боевику полка «Азов»*

Он признан виновным в применении в вооруженном конфликте запрещенных методов и убийстве (подробнее)