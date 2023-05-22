Мобильный оператор «Феникс» разъяснил свою позицию по безопасности жителей ДНР при проведении идентификации

Первые SMS-уведомления о необходимости пройти идентификацию абоненты получат уже в июне. Фото: Архив Минсвязи ДНР

Объявленная мобильным оператором связи «Феникс» процедура идентификации абонентов вызвала массу вопросов у жителей ДНР по поводу безопасности процедуры. Эта тема обсуждалась в понедельник и на оперативном совещании врио Главы ДНР Дениса Пушилина.

ЗАМЕЧАНИЯ ГЛАВЫ РЕГИОНА

Руководитель региона отметил, что необходимо организовать безопасный способ подтверждения личности абонентов «Феникса».

- На оперативном совещании с председателем Правительства ДНР Евгением Солнцевым, членами Правительства, руководителями органов исполнительной власти, главами городов и районов рассмотрели ряд вопросов, среди которых была идентификация абонентов «Феникса». Необходимы дополнительные разъяснения оператора и организация процесса с учетом безопасности и удобства для абонентов, — поделился в своем телеграм-канале Пушилин.

Напомним, что о необходимости пройти такую процедуру оператор связи «Феникс» сообщил 19 мая. Абонентам после получения SMS-уведомления необходимо посетить сервисный центр компании, чтобы пройти идентификацию личности и доказать правомерность пользования своим телефонным номером. Без этого абоненту откажут в пользовании услугой мобильной связи.

Единственный сервисный центр компании в Донецке находится в месте, которое многократно подвергалось артиллерийским обстрелам. Счет погибших и раненых здесь исчисляется на десятки.

ПРОВЕРКА КОСНЕТСЯ НЕ ВСЕХ

В последовавшем разъяснении оператора «Феникс» говорится, что абонентов беспокоят перспективы «лишний раз» перемещаться по городу, учитывая военную обстановку, стоять в очередях, а также вовсе лишиться услуг подвижной радиотелефонной связи из-за того, что по разным причинам номер приобретался не лично, а кем-либо из третьих лиц.

- На официальных интернет-ресурсах Республиканский оператор связи (РОС) уже давал подробные разъяснения о прохождении процедуры идентификации, в том числе о том, кого и на каком основании она коснется, но считаем необходимым уточнить основные моменты, - говорится в заявлении.

1. Процедура идентификации коснется минимального числа пользователей услугами мобильного оператора — в основном тех, кому SIM-карты были выданы в оперативном порядке, и их персональные данные требуют некоторого уточнения.

2. Пройти процедуру идентификации можно в любом удобном центре обслуживания абонентов (ЦОА) — в Донецке, Макеевке, Мариуполе, Шахтерске, Снежном и других городах. Их адреса и график работы указаны на сайте предприятия - phoenix-dnr.ru/contacts.php.

3. Для избежания массового скопления людей и возникновения очередей в ЦОА, рассылка о необходимости прохождения идентификации будет осуществляться поэтапно и по всей Республике.

5. На сегодняшний момент отсутствует альтернатива личному посещению ЦОА, но по мере интеграции Республики в РФ, по мере того, как станет возможным подтверждение данных через сайт Госуслуг и будет подвязка к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), будут предусмотрены и различные онлайн форматы.

ВСЕ РАВНО ОСТАЮТСЯ ВОПРОСЫ

Кроме того, в РОС напомнили, что соответствие номера телефона и данных владельца оговорено в «Условиях предоставления и пользования подвижной (мобильной) связью ГУП ДНР «РОС» (с изменениями и дополнениями), опубликованными в свободном доступе на сайте предприятия, а также является неотъемлемой практикой в работе всех других российских мобильных операторов связи с 2018 года.

- Дополнительно сообщаем, что первые SMS-уведомления о необходимости пройти идентификацию и подтвердить право пользования абонентским номером абоненты получат уже в июне. Они будут направлены от альфа-имени — Phoenix, - сказано в заявлении РОС.

Позиция «Феникса» понятна – компании нужно провести идентификацию, несмотря на боевую обстановку. Но все равно остаются вопросы. Как быть инвалидам и маломобильным гражданам? Или жителям обстреливаемых районов? Той же Петровки или Октябрьского, к примеру. Там люди в ближайший магазин за продуктами передвигаются перебежками. А ехать через пол-города еще тот риск.

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