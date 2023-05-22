Предварительное голосование партии «Единая Россия» стартовало в ДНР 22 мая

В Донецке партийцы также приняли участие в торжественном запуске процедуры праймериз, проходившей в Москве. Фото: ДРО «ЕР»

Партия «Единая Россия» сегодня дала старт электронному предварительному голосованию во всех регионах страны. Жители ДНР впервые примут участие в этой процедуре, которая для нашего региона пройдет в смешанном формате.

В Донецке за торжественным запуском процедуры, проходящей в Москве, наблюдали партийцы Евгений Маслов, Валерий Скороходов и Марина Каплянок.

- Мы - единственная партия в Российской Федерации, которая проводит предварительное голосование. Это своего рода фильтр: интересы людей должны представлять те парламентарии, которым верит народ. Желаю удачи и успехов всем кандидатам. Победит достойнейший, - сказал заместитель секретаря Донецкого регионального отделения «Единой России» Валерий Скороходов.

В Донецке партийцы также приняли участие в торжественном запуске процедуры праймериз, проходившей в Москве. Фото: ДРО «ЕР»

Напомним, праймериз — предварительный внутрипартийный отбор кандидатов для их дальнейшего участия в выборах, которые пройдут 10 сентября этого года. Выбирать будут депутатов Народного Совета ДНР и представительных органов муниципальных образований.

Для участия в предварительном голосовании не обязательно быть членом партии «Единая Россия». Главное условие – гражданство РФ.

Жители ДНР впервые примут участие в этой процедуре. Как отмечал ранее секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, отбор кандидатов от партии в Республике будет организован как в электронном формате, так и на счетных участках.

Электронная система предварительного голосования начала работать в полночь 22 мая и продлится по 28 мая включительно. Также жители Республики с 26 по 28 мая смогут проголосовать непосредственно на счетном участке.

Вся информация о кандидатах есть в открытом доступе на сайте - pg.er.ru/candidates?region=80

Ранее регистрированные на сайте pg.er.ru избиратели уже могут голосовать в электронном формате. К ним придет уведомительная смс. Впрочем, еще не поздно зарегистрироваться и сейчас. Сделать это можно до 26 мая.

Адреса счетных участков для очного голосования будут размещены на сайте предварительного голосования pg.er.ru, а также на сайтах Донецкого регионального отделения «ЕР» ВКонтакте и Телеграм - vk.com/er_donetsk, t.me/er_donetsk. Узнать о них можно будет и в местной организации «Единой России».

Кроме этого, жители по интересующим вопросам могут обратиться в оргкомитет по проведению предварительного голосования «ЕР» в ДНР. Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 97. Телефон: 74-0-21. E-mail: info@dnr.er.ru Время работы: вторник - суббота с 10 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов.

Информацию об оргкомитете можно узнать на сайте - pg.er.ru/committee/80

- Для голосования на счетном участке необходимо иметь с собой паспорт гражданина Российской Федерации или Донецкой Народной Республики либо иной документ, удостоверяющий личность, выданный уполномоченным органом, - сообщил врио Главы ДНР, секретарь Донецкого регионального отделения «Единой России» Денис Пушилин.

Он отметил, что в предварительном голосовании участвуют почти 1300 кандидатов. Среди них много новых лиц и представителей молодежи: шахтеры, врачи, учителя, деятели культуры и военнослужащие. По итогам голосования будут определены имена тех, кто представит «Единую Россию» на выборах осенью.

- Как секретарь Донецкого регионального отделения партии хочу вновь обратить внимание на то, что только «Единая Россия» дает возможность всем гражданам выбрать тех, кто достоин представлять нашу политическую силу на выборах. У нас впереди много важной работы. И мы с вами должны определить тех, кто с ней справится, - отметил Денис Пушилин.

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