106 лет назад жители Юзовки, а ныне Донецка, стали горожанами

День города Донецка празднуется в последнее воскресенье августа одновременно с Днем шахтера Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В столице ДНР ко Дню города запустили новый проект «Всё о Донецке». Одна из страниц посвящена истории о том, как Донецк стал городом. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- Сегодня запускаем новый проект ко Дню города: «Всё о Донецке». Здесь вы найдёте интересные факты о Донецке и его жителях, - написал в своем телеграм-канале Кулемзин.

Он отметил, что краеведы спорят о точной дате присвоения посёлку статуса города. Одни утверждают, что это случилось во второй половине мая, другие указывают на июнь.

- Но о том, что Юзовке суждено стать городом, стало понятно в марте 1917 года, после того как здесь был сформирован Совет рабочих депутатов. Он буквально забросал Петроград требованиями учредить в Юзовке городское самоуправление, - рассказал мэр.

В результате Временное правительство уже в апреле приняло постановление «О производстве выборов гласных городских дум и об участковых городских управлениях» и фактически удовлетворило требования рабочих.

Обретение статуса города в Юзовке отмечали 5 июня 1917 года. Присутствовали представители общественности, уездной земской управы, комиссар Временного правительства и британский консул.

- Так, скромное местечко Юзовка стало городом, который мы любим и которым гордимся! – подчеркнул Алексей Кулемзин.

Напомним, Донецк (Юзовка) был основан в 1869 году англичанином Джоном Джеймсом Хьюзом (в народе – Юз). День города празднуется в последнее воскресенье августа одновременно с Днем шахтера. В нынешнем году 27 августа Донецку исполнится 154 года.

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