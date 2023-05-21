Спасти человека в чрезвычайной ситуации: «Волонтеры медики» учат жительниц Донецка оказанию первой медицинской помощи

«Волонтеры медики» учат жительниц Донецка оказанию первой медицинской помощи Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В рамках проекта «Сестринское дело» движение «Волонтеры медики» совместно с Донецким медицинским университетом проводят для дончан курсы оказания первой медицинской помощи.

- Проходят практические занятия, обучаем основам первой медицинской помощи, которая актуальная для всего населения, в первую очередь для женщин, - рассказывает «Комсомолке» региональный координатор донецкого регионального отделения Всероссийского движения «Волонтеры-медики» Анастасия Шеменева.

Анастасия Шеменева Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

По словам Шеменевой, на курсах женское население обучают правильно останавливать кровотечение в чрезвычайной ситуации, рассказывают какие существуют виды кровотечений, как правильно наложить жгут, какие существуют виды остановки кровотечений и как в такой ситуации не растеряться и применить свои навыки.

«Волонтеры медики» учат жительниц Донецка оказанию первой медицинской помощи Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Обучающаяся на курсах дончанка Ирина считает, что такое обучение сегодня актуально и должно носить систематический характер.

- Мой первый случай оказания первой помощи пострадавшему пришелся на 2015 года. Моего соседа ранило в руку на Октябрьском, и тогда весь адреналин, страх и не знание как себя вести в такой ситуации, чуть было не привели к трагическому исходу. Но в решающий момент я смогла взять себя в руки. Поэтому навыки нужно постоянно совершенствовать, без этого никак, - подчеркивает Ирина.

«Волонтеры медики» учат жительниц Донецка оказанию первой медицинской помощи Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

«Волонтеры медики» учат жительниц Донецка оказанию первой медицинской помощи Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

«Волонтеры медики» учат жительниц Донецка оказанию первой медицинской помощи Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Организаторы курсы оказания первой медицинской помощи отметили, что план по проведению курсов разработан на ближайшее время и будет реализовываться в первую очередь в прифронтовых районах города, а в дальнейших планах – выйти на охват всех городов Республики.

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