Концерт ко Дню Освобождения Мариуполя прошел для военнослужащих на футбольном стадионе имени Бойко

Выступление полюбившейся жителям рок-группы Зверобой Фото: Александр ИВАНОВ

Год назад - 20 мая 2022 года - Мариуполь был полностью освобожден союзными силами от нацистских батальонов и подразделений вооружённых формирований Украины. В годовщину этой даты для военнослужащих прошел концерт, организованный старейшей организацией культуры Москвы – Москонцертом.

Сегодняшнее мероприятие - это завершение большого концертного тура «Великая Победа: от Берлина до Мариуполя». Он проходил с 9 мая в Бердянске, Макеевке, Донецке, а 20 мая – в Мариуполе. «Культбригада Москонцерта» и приглашенные музыканты исполнили свои душевные музыкальные и поэтические произведения для военных одной из бригад, которая собрала в себе футбольных фанатов не только России, но и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Выступление полюбившейся жителям рок-группы Зверобой Фото: Александр ИВАНОВ

Рок-исполнитель Мара выступает перед военными на футбольном стадионе имени В. С. Бойко Фото: Александр ИВАНОВ

Ко Дню освобождения Мариуполя перед военнослужащими выступили музыканты от Москонцерта Фото: Александр ИВАНОВ

Ко Дню освобождения Мариуполя перед военнослужащими выступили музыканты от Москонцерта Фото: Александр ИВАНОВ

Рок-исполнитель Мара выступает перед военными на футбольном стадионе имени В. С. Бойко Фото: Александр ИВАНОВ

- Главный смысл, который мы хотели передать: наша поддержка и наше понимание того, что дата 20 мая — важнейшая в новейшей истории России, мы ее видим, знаем и отмечаем сегодня, - говорит гендиректор «Москонцерта» Илья Бачурин.

На сцене выступили рок-группа Зверобой, скрипачка Мария Андреева, вокалисты Сергей Борзов и Павел Быков, певица Мара.

За прошедший с освобождения Мариуполя год, читатели «Комсомольской правды» на страницах нашей газеты и на сайте могли наблюдать поэтапное возрождение города. Сейчас количество планов и их реализация по восстановлению и созданию нового облика города только растёт, корреспонденты «Комсомолки» внимательно следят и показывают зрителям происходящий восход приморской столицы Республики.

Выступление Сергея Борзова и Павла Быкова Фото: Александр ИВАНОВ

Выступление Сергея Борзова и Павла Быкова Фото: Александр ИВАНОВ

Скрипачка Мария Андреева выступает на кузове военной машины Урал, импровизированной под сцену Фото: Александр ИВАНОВ

Участники концерта: рок-группа Зверобой, мультиинструменталист Мария Андреева, рок-певица Мара, вокалисты Сергей Борзов и Павел Быков Фото: Александр ИВАНОВ

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