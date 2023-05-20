Донецкий молодежный театр получил от коллег из Москвы и Санкт-Петербурга больше 100 единиц оборудования и реквизита

Реквизит и оборудование доставили до места назначения. Фото: ДРАМТ

Театры Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей получат целые фургоны с костюмами, реквизитом, бутафорией, оборудованием и другими предметами для развития материально-технической базы. Все это стало возможным благодаря инициированной Министром культуры Российской Федерацией Ольгой Любимовой акции «Общая сцена».

- Во многих театрах накопился фонд с великолепными костюмами и реквизитом, оборудованием, находящихся в хорошем состоянии, - говорит Ольга Любимова. - Мы вместе выявляем потребности и сложности, с которыми столкнулись наши коллеги в новых регионах, и стараемся их решить. Акция позволит театрам новых регионов не только продолжить работать, но и гастролировать по России.

Реквизит и оборудование доставили до места назначения. Фото: ДРАМТ

Реквизит и оборудование доставили до места назначения. Фото: ДРАМТ

«Общая сцена» пройдет в несколько этапов. В рамках первого этапа, в общем итоге, ведущие федеральные театры передадут больше полутора тысяч костюмов и реквизитов на сумму в более 130 миллионов рублей.

Реквизит и оборудование доставили до места назначения. Фото: ДРАМТ

Реквизит и оборудование доставили до места назначения. Фото: ДРАМТ

Первые поставки уже начались. Партнеры Донецкого республиканского академического театра (ДРАМТ) по «Общей сцене» - Российский академический молодежный театр, Театр имени Сац из Москвы и Пушкинский театральный центр из Санкт-Петербурга отправили своим коллегам из Макеевки немалый груз.

- 20 мая Донецкий республиканский академический молодежный театр получил от своих коллег более ста единиц сценического оборудования, реквизита, костюмов и мебели, - рассказывают «Комсомолке» в пресс-службе ДРАМТа. – «Мушкетеры», «Последние дни», «Участь Электры», - все частички этих спектаклей получат вторую жизнь на новой театральной площадке.

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