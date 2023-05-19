В ДНР вернулись тридцать пять военнослужащих, освобожденных из плена

Многие ребята не видели свои семьи больше года. Фото: Аппарат Омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой

Врио Главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что тридцать пять защитников Донецкой Народной Республики, освобожденные из украинского плена в апреле, возвращены в Республику.

«МУЖЕСТВЕННАЯ СТОЙКОСТЬ»

- Среди тридцать пяти военнослужащих, освобожденных из украинского плена, которые сегодня возвращаются домой в Республику, есть женщина — Анна Бабицкая. Она пережила жестокие избиения и издевательства. Украинские силовики намеренно распространяли информацию о ее расстреле, - сказал Денис Пушилин.

Он также сообщил, что женщина собирается вернуться на службу, несмотря на все пережитые ею испытания.

- Мужественная стойкость! - подчеркнул глава региона.

МНОГИЕ НЕ ВИДЕЛИ СЕМЕЙ БОЛЬШЕ ГОДА

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова рассказала, эти бойцы были освобождены в рамках двух обменов между Россией и Украиной в апреле.

- В связи с необходимостью получения комплексной медицинской помощи до сих пор они находились на территории другого субъекта РФ. Сейчас врачи не видят препятствий для их перемещения на территорию ДНР. В то же время еще несколько защитников Республики, которые были обменяны в апреле, пока останутся под наблюдением российских медиков. Среди них один человек парализован и двое пережили ампутации конечностей.

Подчеркну, что многие ребята из этих групп пленных не видели свои семьи больше года. Рада, что они наконец смогут обнять близких, - рассказала Дарья Васильевна.

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