Верим в вас!

Письма на передовую от школьников идут непрерывным потоком.

Слова от души

- Дорогие наши герои, вы много делаете для мира в нашей стране. Солдаты, мы в вас верим и очень ждем домой. Спасибо вам за ваш тяжелый труд!

Это видеообращение совсем недавно улетело к бойцам СВО из Сызрани, маленького поволжского городка. Записывали его три школьницы, а доставить до адресатов добрые слова они попросили местную активистку, регулярно отправляющуюся за ленточку Наталью Долгову. Ответ не заставил себя ждать - солдаты даже не скрывают, что такие весточки из дома, теплые слова поддержки дают им уверенность в крепком тыле, в том, что им признательны тысячи людей. Такие письма бережно хранят у сердца, носят в рюкзаке и перечитывают не один раз.

А вот еще трогательные строчки, из Бердска:

«Здравствуй, незнакомый солдат. Я тебя не знаю, но твоя служба нелегка, но очень важна для всей страны. Думаю, что ты сильный и смелый. Мы знаем, что тебе тяжело, но ты не должен забывать, что за тобой, сильным защитником, тысячи человеческих жизней… Когда я вырасту, я хочу быть таким, как ты», - искренность этих слов от местного школьника берет за сердце.

А ведь летят весточки бойцам не только от ребят. В посылках с гуманитарным грузом всегда вязаные носки, перчатки, бумажные иконки - их передают жители всех городов. И, конечно же, письма и открытки.

- За бойцов за всех российских

Встать готовы мы горой.

Смотрим новости и плачем, очень злимся на врагов,

Верим, что придет расплата и поможет всем нам Бог.

Вот, связала вам манишки, чтоб теплее стало вам,

И хотим, чтобы вы, сыночки, поскорее вернулись к нам!

Рифмованные строчки нашлись в одной посылке - конечно же, с вязаными теплыми вещами. И они, и стихотворение согреют душу и тело бойцов. Ведь каждый идет в бой не только за родных и близких - за всю страну, которая от всей души желает своим защитникам только победы.

Сегодня в этом порыве - поддержать бойцов, помочь им, вдохновить на новые подвиги - сплотилась вся страна. Собирают гуманитарный груз на Волге, в Калининграде, в Новосибирске. Мчатся грузовики с обмундированием, боеприпасами из Перми и Екатеринбурга, собирают деньги на квадрокоптеры во Владивостоке, мастерят окопные свечи в Оренбурге…

- Я вяжу теплые носочки, жилетки и шью толстовки для ребят. Я умею и могу это делать. Хочу, чтобы им было там тепло, спокойно и уютно. Раскрывая посылки, пусть к ним приходят хорошие воспоминания, укрепляется вера в скорое наступление хорошей мирной жизни, - рассказывает волонтер Татьяна Шумина из Магадана.

Ко Дню Победы бойцов на СВО поздравили и ветераны той страшной Великой Отечественной войны. Они точно знают, с чем столкнулись сейчас на передовой наши бойцы.

- Хочу пожелать бойцам удачи и не высовываться там, где не следует. Беречь себя и товарищей. Желаю всем победы и вернуться живыми, - говорит разведчик, участник Великой Отечественной Сергей Немченко.

Приедут в Донбасс

В Великую Отечественную войну деятели культуры всегда были рядом с бойцами. Так получается и сейчас. Сергей Галанин, лидер группы «СерьГа» только недавно записал новый альбом, в котором поддержал спецоперацию. Сейчас он продолжает выступать перед ранеными бойцами в госпиталях. Как и его коллега Александр Маршал:

- Потому что я воин. Я служил в армии. Бывших воинов не бывает. Все, кто на передовой, - мои братья, моя самая любимая публика. Когда пишу свои песни, не всегда сразу получается. Потому что я хочу, чтобы они были продуктом, который будет брать за душу, - объяснил свою позицию он.

И такую позицию проявляют не только кумиры старшего поколения. Недавно в поддержку бойцов СВО высказался вокалист популярной молодежной группы «Три дня дождя» Глеб.

- Я люблю это место, этих людей, этот нрав. Я с сегодняшнего дня побывал во всех регионах нашей страны. Я был в каждом «большом» городе нашей страны. Пацаны умирают, а я тут должен отсиживаться? Я ничего не умею, я умею играть на гитаре, если пацанам это поможет, то я только за то, чтобы сгонять туда, - отметил он, анонсируя желание в июле провести благотворительные концерты в Луганске, Донецке и Крыму.

КСТАТИ

Сегодня герои СВО для многих россиян уже стоят в одном ряду с героями Великой Отечественной войны. Очередное доказательство этому - выставка, которая открылась в парках Москвы. Она повествует о жизни и подвиге 33 Героев: 16 участников Великой Отечественной войны и 17 участников специальной военной операции. Подвиги советских солдат перекликаются с подвигами современных российских военнослужащих: прикрыл собой боевых товарищей при разрыве гранаты, под шквальным огнем врага вытаскивал раненых с поля боя, мужественно держал оборону, сдерживая натиск превосходящих сил противника.

А В ЭТО ВРЕМЯ

РУССКУЮ КУЛЬТУРУ НЕ ОТМЕНЯТ

Стивен Сигал.

В преддверии Дня Победы в Самарской области состоялся Международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю!». На фоне отмены в странах Запада всего русского, в том числе и русской культуры, организаторы фестиваля сознательно сделали акцент на международном объединении музыкантов, свое участие подтвердили яркие представители различных национальных культур. Специальным гостем фестиваля стал американский актер, продюсер, режиссер, мастер боевых искусств и настоящая легенда киноиндустрии Стивен Сигал. На сцене выступили Сергей Войтенко, Денис Майданов и ансамбль «Гренада» (Россия), Джими МакРэй из Великобритании, Сашо Гачник из Словении, Франсуа Модеме из Франции, группа Liberarte из Никарагуа, группа Optio-K95 из Каталонии и виолончельный квартет Rastrelli Cello Quartet (Россия, Германия). Музыка звучала разная, вот только слова были об одном: именно России вновь предстоит быть центром борьбы с нацизмом, это важнейшая и сложнейшая миссия. Но только наша страна может взять на себя такую ответственность. Не случайно в финале звучал один из антифашистских гимнов: песня «Белла чао». Что ж, мы уверены, что такие гимны обязательно будут рождаться и у российских авторов. И станут напоминанием для потомков о героизме нашего поколения.