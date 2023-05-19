Женщина получила ранение в результате обстрела ВСУ Донецка в ночь на 19 мая

Мирная жительница пострадала на проспекте Мира. Фото: Телеграм мэра Донецка Алексея Кулемзина

В ночь на 19 мая центр Донецка несколько минут содрогался от серии прилетов со стороны ВСУ. Украинские боевики выпускали по Ворошиловскому району 155-миллиметровые боеприпасы (стандарт НАТО) и ракеты из реактивной системы залпового огня.

- В результате ночного обстрела Ворошиловского района по проспекту Мира ранена женщина 1966 года рождения, - сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

ЧП произошло на проспекте Мира, 3. Стекла вылетели из шести многоэтажек на Мира, улицах Шекспира и Щорса. Во дворах повреждены восемь гражданских автомобилей, газовая труба.

Мирная жительница пострадала на проспекте Мира. Фото: Телеграм мэра Донецка Алексея Кулемзина

- Донецк (Ворошиловский район): зафиксированы повреждения здания супермаркета «Молоко» по улице Розы Люксембург; проспекту Мира 1, 3, 3 «е» - многоквартирные жилые дома, также повреждены автомобили и газопровод; ул. Шекспира, 23 - многоквартирные жилые дома, - говорится в сводке СЦКК ДНР.

За прошедшие сутки ВСУ сорок четыре раза обстреляли Республику также из реактивной и ствольной артиллерии. Один мирный житель погиб, еще трое ранены. Повреждено два десятка домов и объектов инфраструктуры.

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