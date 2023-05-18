Молодежь из ДНР может принять участие во Всероссийском конкурсе «Молодые стратеги России»

Приглашены школьники, студенты, молодые преподаватели и ученые Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале пригласил школьников, студентов, молодых преподавателей и ученых принять участие во Всероссийском конкурсе «Молодые стратеги России». Возрастные рамки для участников конкурса – от 14 до 35 лет.

ПЛАН НА ОДИН МЕСЯЦ

Автору конкурсной работы необходимо представить себя в одной из перечисленных ролей:

- «Я – лидер школьного самоуправления»;

- «Я – старший по подъезду/дому»;

- «Я – член территориального общественного самоуправления»;

- «Я – директор производственного объединения, завода, фабрики»;

- «Я – главный архитектор города»;

- «Я – глава муниципального образования: города, района, поселка»;

- «Я – депутат»;

- «Я – глава субъекта Российской Федерации»;

- «Я – Президент!».

В конкурсной работе необходимо изложить разработанный план конкретных задач и действий, планируемых результатов в конкретном виде деятельности, срок реализации которых укладывается в один месяц.

ПОБЕДИТЕЛИ ПОУЧАСТВУЮТ В ФОРУМЕ

Конкурс проводится в два этапа:

- С 5 апреля по 25 августа – заочный;

- В сентябре стартует очный этап.

Победители получат ценные призы, а также будут приглашены на участие во Всероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России» в Санкт-Петербург.

Подробности - здесь.

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