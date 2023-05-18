Молодежь из ДНР может принять участие во Всероссийском конкурсе «Молодые стратеги России»

Приглашены школьники, студенты, молодые преподаватели и ученые
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале пригласил школьников, студентов, молодых преподавателей и ученых принять участие во Всероссийском конкурсе «Молодые стратеги России». Возрастные рамки для участников конкурса – от 14 до 35 лет.
Автору конкурсной работы необходимо представить себя в одной из перечисленных ролей:
- «Я – лидер школьного самоуправления»;
- «Я – старший по подъезду/дому»;
- «Я – член территориального общественного самоуправления»;
- «Я – директор производственного объединения, завода, фабрики»;
- «Я – главный архитектор города»;
- «Я – глава муниципального образования: города, района, поселка»;
- «Я – депутат»;
- «Я – глава субъекта Российской Федерации»;
- «Я – Президент!».
В конкурсной работе необходимо изложить разработанный план конкретных задач и действий, планируемых результатов в конкретном виде деятельности, срок реализации которых укладывается в один месяц.
Конкурс проводится в два этапа:
- С 5 апреля по 25 августа – заочный;
- В сентябре стартует очный этап.
Победители получат ценные призы, а также будут приглашены на участие во Всероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России» в Санкт-Петербург.
Подробности - здесь.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Абитуриенты смогут попробовать силы в пяти вузах по пяти направлениям: Как будет проходить вступительная кампания в вузы ДНР в 2023 году
В 2023 году в вузах ДНР будущим студентам выделили почти 10 тысяч бюджетных мест (подробнее)