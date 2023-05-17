Артисты фольклорного ансамбля «Сартанские самоцветы» из Мариуполя выступили на сцене Государственного Кремлевского дворца

Мариупольские артисты выступили на сцене Государственного Кремлевского дворца в Москве. Фото: Минкульт ДНР

Мариупольские артисты покорили сцену Государственного Кремлевского дворца. Артисты Народного фольклорного греческого ансамбля песни и танца «Сартанские самоцветы», а также солистка вокального ансамбля «Эллины» Диана Хаджинова и театр воинских искусств «Белый лотос» приняли участие в Гала-концерте Санкт-Петербургского русского ансамбля танца «Золотое яблочко» - «Дети России» в Москве. Об этом сообщили в министерстве культуры Донецкой Народной Республики.

- Более 300 участников приняли участие в концерте, который длился на протяжении пяти часов, - говорится в сообщении.

Мариупольские артисты выступили на сцене Государственного Кремлевского дворца в Москве. Фото: Минкульт ДНР

Отмечается, что на концерте присутствовали представители власти и звезды российской эстрады.

- Для наших ребят было очень волнительно и радостно представить на таком уровне не только наш родной Мариуполь, но и в целом Республику. Огромное спасибо всем, кто помог нам осуществить эту незабываемую на всю жизнь поездку, - поблагодарила руководитель Народного фольклорного греческого ансамбля песни и танца «Сартанские самоцветы» Наталья Папакица.

Мариупольские артисты выступили на сцене Государственного Кремлевского дворца в Москве. Фото: Минкульт ДНР

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