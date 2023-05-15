В ДНР горноспасатели третьи сутки пытаются освободить из-под завалов двух горняков

По мере продвижения в аварийной выработке горноспасатели крепят породы (архивное фото). Фото: МЧС ДНР

Два человека находятся под завалами на одной из шахт в Шахтерском районе ДНР, где 13 мая произошла авария. Об этом сегодня сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

С ПОТЕРПЕВШИМИ ЕСТЬ СЕЛЕКТОРНАЯ СВЯЗЬ

По данным МЧС ДНР, в одной из горных выработок в Шахтерском районе обрушился грунт. В результате инцидента под завалами остались двое мужчин 1987 и 1986 годов рождения. Спасатели уже третий день пытаются высвободить их из подземной ловушки. С потерпевшими они общаются по селекторной связи.

- За 14 мая выбрано одиннадцать метров породы, по мере продвижения производится крепление боковых пород выработки для распланировки вынимаемой породы. Состояние застигнутых по селекторной связи расценивается как удовлетворительное, - сообщили в спасательном ведомстве.

Операция по спасению горняков продолжается.

Тем временем, в Снежном в копанке погибли трое мужчин. На момент прибытия спасателей МЧС тела погибших горняков находились на поверхности. Сейчас специалисты разбираются в причинах трагедии.