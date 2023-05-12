Сотни машин спецтехники для коммунальных нужд получили от шефов-регионов города ДНР

В ДНР поставляются уборочные машины, самосвалы, мусоровозы, погрузчики, тракторы, автогидроподъемники и другая техника. Фото: Минстрой ДНР

Восстановлением и поддержкой новых регионов России занимаются практически все субъекты страны. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Валерий Леонов.

- Это порядка девяти госкомпаний, 167 подрядных организаций, 84 субъекта, которые ведут эту работу, — сказал во время прямой трансляции на сайте ТАСС Леонов.

Он добавил, что эта работа включает около 280 мероприятий, связанных с восстановлением коммуникаций, дорог, обеспечением поселений спецтехникой, поддержкой сфер образования, здравоохранения, инвестиционными проектами по возрождению промышленности, сельского хозяйства, туризма и с другими направлениями. По последним данным, на объектах трудятся порядка 40 тысяч специалистов и около 5 тысяч единиц техники.

Вся работа ведется в рамках программы развития регионов, цель которой вывести присоединенные территории по уровню социально-экономического развития к среднестатистическому по стране.

Тем временем, в Министерстве строительства и ЖКХ ДНР сообщили, что в 2022 году регионы-шефы помогли муниципалитетам ДНР сотнями единиц техники для коммунальных нужд.

- Для ликвидации аварийных ситуаций на территории Республики при участии шефов-регионов России сформированы и укомплектованы 77 бригад, в которые вошли 355 специалистов и 137 единиц техники, — заявил сегодня заместитель министра строительства и ЖКХ Владимир Дубовка.

Дополнительно, по его словам, регионы продолжают поставлять населенным пунктам Республики специализированную технику для проведения работ в коммунальном хозяйстве. С 2022 года в Донецк поступило более 120 единиц, в Горловку — более 100 единиц, в Макеевку — почти 50 единиц. Технику также получили в Шахтерске, Торезе, Снежном, Ждановке и других городах. Это уборочные машины, самосвалы, мусоровозы, погрузчики, тракторы, автогидроподъемники и другая техника.

Замминистра подчеркнул, что необходимая спецтехника поступила и на баланс администраций Амвросиевского, Новоазовского, Володарского, Волновахского районов ДНР.

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