Глава ДНР наградил медалью «За отвагу» личный состав подразделения аэроразведки БАРС «Каскад»

Благодаря действиям подразделения, удается сохранять жизни тысяч военнослужащих. Фото: АГ ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин наградил медалью «За отвагу» личный состав подразделения аэроразведки БАРС оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад».

На торжественном построении присутствовали секретарь Генсовета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и депутат Госдумы, командир подразделения БАРС «Каскад» полковник Дмитрий Саблин.

По словам Дениса Пушилина, благодаря слаженным действиям подразделения, удается сохранять жизни военнослужащих.

- За это вам человеческое искреннее спасибо, – сказал глава региона. - Мы прекрасно осознаем то, что отстаиваем интересы не только Донбасса, здесь отстаиваются интересы всей России, нашей большой общей Родины, частью которой мы уже являемся. Победим и построим такую Республику, которую не стыдно будет передать следующим поколениям.

Руководитель Республики вручил знак отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени командиру подразделения Дмитрию Саблину. Парламентарий отметил, что бойцы в беспрецедентных условиях выполняют задачи.

- У отряда 2 983 боевых вылета, 1 452 уничтоженных цели, но самое главное – это, конечно, спасенные жизни, – сказал Саблин.

Денис Пушилин также вручил орден Республики Андрею Турчаку. Секретарь Генсовета «Единой России» обратился к военнослужащим.

- То, что вы делаете сейчас на передовой, на фронте, словами не оценить – это тысячи спасенных жизней наших солдат, это наш успех, боевой успех, и я хотел бы каждого из вас поздравить с Днем Республики, поздравить с высокими наградами, – сказал секретарь Генсовета «Единой России».

Он подчеркнул, что это награды всего коллектива БАРС «Каскад»: и тех, кто находится на передних рубежах, и тех «ребят, которые находятся на большой земле и делают все для того, чтобы наш батальон работал эффективно».

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