За неделю от коронавируса в ДНР выздоровело больше жителей, чем заразилось

Здоровый образ жизни залог крепкого иммунитета Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

С 3 по 10 мая в ДНР медики зарегистрировали у 213 жителей COVID-19.

- За неделю выявлено 106 случаев пневмоний. Из них госпитализировано 68 человек, - говорится в сообщении Минздрава ДНР.

ЗА ВСЕ ВРЕМЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОВИД ВЫЯВИЛИ У 183 562 ЧЕЛОВЕК

По данным ведомства, всего с 31 марта 2020 года по 10 мая 2023 года инфицированных COVID-19 на территории ДНР - 183562. В условиях стационарных отделений находится 175 человек, на амбулаторном лечении 403 человека, летальных случаев - 10486.

За все время от коронавируса выздоровели 155 646 пациентов, за прошедшую неделю - 214.

ВАКЦИНАЦИЯ - НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ МЕРА ЗАЩИТЫ

Для недопущения распространения коронавируса республиканский Минздрав настоятельно рекомендует соблюдать меры профилактики и санитарно-гигиенические рекомендации.

- Соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей, а также надевайте маску в общественных местах, - советуют врачи-инфекционисты.

При этом стоит помнить, что вакцинация от COVID-19 остается наиболее эффективной и безопасной мерой защиты своего здоровья и здоровья окружающих. Информацию о бесплатной вакцинации и прививочных пунктах можно почерпнуть на официальном сайте Минздрава ДНР.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День Республики в ДНР 11 мая 2023 года: программа мероприятий, в каком формате пройдет, что посмотреть

Организаторы запланировали на День Республики в ДНР 11 мая 2023 года целый ряд мероприятий (подробнее)