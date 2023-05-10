В ДНР снимают сериал о событиях СВО «20/22»

Одну из главных ролей исполняет молодый актер Аристарх Венес, известный своими ролями в сериалах «Кадетство», «Кремлевские курсанты» и «Закон каменных джунглей». Фото: Скриншот с видео телеграм-канала Дениса Пушилина

В Донецкой Народной Республике снимают сериал о событиях специальной военной операции «20/22».

«ПОНИМАЕШЬ, ЧТО ПЕРЕОДЕТЫЙ АРТИСТ, А ИНСТИНКТЫ СРАБАТЫВАЮТ…»

- Художественные фильмы об исторических, судьбоносных событиях, которые происходят в Донбассе, очень нужны, мы их очень ждем. Поэтому, когда узнал, что у нас на территории ДНР снимается сериал об СВО «20/22», с удовольствием посетил съемочную площадку, - рассказал в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин. - Обстановка, звуки взрывов, вид блокпоста с флагом ДНР, внешний облик бойцов - все, как в жизни, надеюсь, и фильм будет жизненный. Сложнее всего было видеть «украинских военных» в полном облачении. И понимаешь, что переодетый артист, а инстинкты срабатывают - нужно хотя бы в плен взять.

«НАМ ОЧЕНЬ НУЖНО СВОЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ КИНО»

Руководитель Республики также сообщил, что четырехсерийная кинокартина повествует о событиях СВО, ее снимает компания BBG Production при поддержке Института развития интернета и Фонда поддержки военно-патриотического кино. Главные герои фильма - московские студенты, которые оказались в это время в Донбассе, и им пришлось пройти через испытания, по-иному взглянуть на жизненные ценности: любовь, смелость, дружбу и верность своим убеждениям.

Режиссер картины Андрей Симонов. Главные роли исполняют заслуженный артист России Алексей Шевченко, молодые актеры Аристарх Венес, известный своими ролями в сериалах «Кадетство», «Кремлевские курсанты» и «Закон каменных джунглей», Дарья Кукарских и Владимир Карпук.

- На съемочной площадке объединились не просто творческие люди, собралась команда патриотов, искренне болеющих за Россию, за ребят, сражающихся на фронте. Нам очень нужно свое, родное патриотическое кино, и очень здорово, что молодые талантливые ребята направляют свои способности в полезное русло. Надеюсь, все получится и фильм понравится зрителю - я этого желаю всем его создателям! - отметил Денис Пушилин.

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