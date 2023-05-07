В Мариупольском порту загрузилось первое судно с зерном из ДНР

Загрузка первого судна зерном. Фото: Скриншот видео ТГ/Пушилин

В Мариупольском морском торговом порту загрузилось первое судно с зерном из Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Как и было запланировано, в Мариупольском морском торговом порту загрузилось первое судно с зерном из Донецкой Народной Республики, - написал в своем телеграм-канале Пушилин.

Он напомнил, что во время недавнего визита в регион министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева совместно с председателем Правительства ДНР Евгением Солнцевым и руководителями профильных ведомств обсудили шаги для запуска в порту зернового терминала. Для осуществления поставок зерна было решено использовать суда под управлением ФАУ «РосКапСтрой», доставляющие в Мариуполь строительные материалы.

- Такой подход, когда в порт доставляются стройматериалы, а обратно зерно, позволит в несколько раз удешевить логистику, а также ощутимо разгрузить контрольно-пропускные пункты на дорогах, - отметил руководитель региона.

Он подчеркнул, что организация вывоза зерна за пределы Республики позволит оживить один из важнейших секторов экономики Республики — сельское хозяйство. Порт может оправлять зерно и из соседних регионов.

Напомним, морской торговый порт Мариуполя возобновил работу в конце мая 2022 года. Тогда было отгружено первое судно. Оно доставило в Ростовскую область продукцию металлопроката. Вскоре морская гавань должна стать главным перевалочным хабом для грузов, необходимых при восстановлении региона. Прошлым летом открылось паромное сообщение с Ейском.

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