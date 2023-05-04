«Сверху корпуса будут напоминать пришвартованные у причала корабли»: В Мариуполе началось строительство филиала Нахимовского военно-морского училища

На этом месте в Мариуполе будет построено филиала Нахимовского военно-морского училища. Фото: vskmo.ru

СТРОИТСЯ ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА ПУТИНА

В Мариуполе специалистами военстроя Минобороны Российской Федерации по поручению Президента Владимира Путина началось строительство филиала Нахимовского военно-морского училища. 4 мая заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заложили камень на месте будущего учебного заведения.

В публично-правовой компании «Военно-строительная компания» сообщили, что проект мариупольского нахимовского училища разработан специалистами 53-го Центрального проектного института. Учебное заведение будет состоять из пяти зданий, общей площадью 64 482 квадратных метра.

- Сверху корпуса будут напоминать пришвартованные у причала корабли, - отметили в военстрое.

На этом месте в Мариуполе будет построено филиала Нахимовского военно-морского училища. Фото: vskmo.ru

В МОРСКОЙ СТОЛИЦЕ ДНР УЧИЛИЩЕ СТАНЕТ ПЯТЫМ ФИЛИАЛОМ НАХИМОВКИ

В ходе торжественной закладки камня будущей нахимовки, замминистра обороны РФ Тимур Иванов анонсировал, что учебное заведение для 560 курсантов будет возведено до 1 сентября 2024 года.

- Закладывая новое училище для будущих моряков, мы продолжаем возрождение Мариуполя и замыкаем цепь филиалов прославленного военно-морского училища, расположенного в Санкт-Петербурге, - рассказывает Иванов. - Оно уже имеет четыре филиала – во Владивостоке, Мурманске, Калининграде и Севастополе. И теперь будет представлено на территории Донецкой Народной Республики в городе Мариуполе.

Камень будущего училища закладывали Денис Пушилин и Тимур Иванов. Фото: vskmo.ru

Врио Главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что строительство Нахимовского училища - очередное свидетельство того, что Донбасс влился в большую семью России.

- Для наших граждан, для нас всех очень важно видеть ориентиры, к чему мы стремимся, и понимать, осознавать, что пришла Россия, вернулась Россия, - говорит Пушилин. - То, что у наших молодых ребят появится возможность выбирать осознанно и не уезжать далеко куда-то из дома, получать для себя новую профессию, связывать свою жизнь именно с военным делом и делать это в комфортных условиях, это просто здорово.

НАХИМОВСКОЕ УЧИЛИЩЕ В МАРИУПОЛЕ: ЧТО В НЕМ БУДЕТ РАСПОЛАГАТЬСЯ

В Военно-строительной компании подробно рассказали, что будет располагаться в будущем филиале Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе.

Вот так будет выглядеть нахимовка в Мариуполе. Фото: Администрация Главы ДНР

В Учебно-административном корпусе расположатся классы, помещения молодежного клуба Русского географического общества, музей с хранилищем и лекторием, где будет установлено мультимедийное и интерактивное оборудование для полного погружения в прошлое.

- Жить нахимовцы будут в двух спальных корпусах. Они разместятся в двухкомнатных кубриках, по пять человек в каждой из спален, - рассказывают в «ВСК». - В одном из общежитий, на 240 мест, также появятся кабинеты дополнительного образования. Здесь курсанты смогут заниматься в шахматном клубе, в теле- и фотостудиях, лаборатории робототехники. В корпусе предусмотрены бассейн для проведения испытаний подводных роботов, пространство для запуска беспилотников, оркестровый кружок, хореографический класс, кабинет автодела.

Также будут возведены два спортивных корпуса. В одном из них, крытом, одновременно смогут тренироваться 120 курсантов. Здесь можно будет играть и проводить состязания по различным видам спорта: от мини-футбола до акробатики. Во втором – расположится 25-метровый бассейн на четыре дорожки и медицинский пункт на 15 коек.

- Питаться курсанты будут в двухэтажной столовой на 620 мест, - рассказали в военстрое.

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