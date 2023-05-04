Денис Пушилин посетил построенный Минобороны РФ детский сад в Мариуполе

Новый детский сад расположен в мариупольском микрорайоне «Невский». Фото: Пушилин/ТГ

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство нового детского сада в Мариуполе. Он расположен в микрорайоне Невский и построен по российским стандартам. Готовность нового дошкольного учреждения в Республике проинспектировали врио Главы ДНР Денис Пушилин и замминистра обороны России Тимур Иванов.

— Мы удивлялись, когда принимали после капитальных ремонтов, сделанных российскими строителями, детские садики и школы, а когда видишь вновь построенные, то вывод один – фантастика. Именно такой детский сад буквально на днях примет маленьких мариупольцев, — поделился глава региона в своем телеграм-канале.

Денис Пушилин добавил, что новый детсад построен и оборудован по высоким российским стандартам.

— Все сделано не просто по высоким российским стандартам, а очень красиво, творчески, с огромной любовью к детям, — добавил врио Главы Республики.

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