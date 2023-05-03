В ДНР назвали лучших педагогов 2023 года

В поселке Володарское прошло торжественное закрытие республиканского конкурса. Фото: МОН ДНР

Сегодня, 3 мая, в поселке Володарское прошло торжественное закрытие республиканского конкурса «Педагог года Донецкой Народной Республики».

Организаторов и участников конкурса по видеоконференцсвязи приветствовал врио Главы Республики Денис Пушилин. В мероприятии принимали участие председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка, министр образования и науки ДНР Ольга Колударова, победители и призеры конкурса, представители органов государственной власти, педагогическая общественность.

Денис Пушилин напомнил, что 2023 год Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина стал Годом педагога и наставника в знак высочайшей общественной значимости педагогического труда.

- «Педагог года Донецкой Народной Республики» – первый в истории нашей Республики конкурс профессионального мастерства педагогов. В стартовом школьном этапе состязаний приняли участие свыше двух тысяч педагогов, а в завершающем – 207. Очень важно, что в конкурс вовлечены как молодые педагоги, так и обладающие большим опытом. Можно с уверенностью сказать, что это мероприятие стало площадкой для продуктивного обмена опытом, популяризации инновационной педагогической практики, обсуждения векторов дальнейшего развития системы образования, – сказал Денис Пушилин.

Директор макеевского лицея № 2 «Престиж» Юлия Юрьева стала абсолютным победителем республиканского конкурса «Педагог года ДНР». Фото: АГ ДНР

Также участников мероприятия поздравил Владимир Бидёвка.

- Вы передаете нашим детям, ученикам не только знания, не только свой бесценный опыт, но и закладываете в них основы морали, основы мировоззрения, основы доброты и порядочности. Вы, по сути дела, являетесь на определенном этапе также родителями наших детей. И зачастую бывает так, что влияние учителя, влияние наставника имеет не менее значимую роль, чем влияние даже родителей. От этого ваша ценность поистине является неоценимой, – заявил председатель Народного Совета ДНР.

Он отметил, что именно педагоги закладывают основы, которые являются фундаментом Донецкой Народной Республики и России.

В мероприятии принимали участие председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка (справа) и министр образования и науки ДНР Ольга Колударова. Фото: МОН ДНР

Министр образования и науки ДНР отметила заслуги участников конкурса.

- Вы таланты, вы растите талантливую молодежь, и очень важно, чтобы учитель гордился своими учениками, – подчеркнула Ольга Колударова. – Есть известная поговорка: «Что посеешь, то и пожнешь». Сеем мы с вами каждый день и пожинаем каждый день. Поэтому у нас с вами очень много трудоемкой важной работы.

Министр назвала имя абсолютного победителя республиканского конкурса «Педагог года Донецкой Народной Республики». Им стала Юлия Юрьева, директор МБОУ «Лицей № 2 «Престиж» города Макеевки».

Конкурс проходил в десяти номинациях. Победителями в них стали:

- «Директор года» – директор МБОУ «Лицей № 2 «Престиж» города Макеевки» Юлия Юрьева;

- «Классный руководитель года» – учитель английского языка МБОУ «Средняя школа № 108 имени 1-й гвардейской армии города Макеевки» Карина Слободян;

- «Логопед года» – Татьяна Васильевна Косова, учитель-логопед МБДОУ «Ясли-сад комбинированного типа № 27 города Макеевки»;

- «Педагог общего образования» – учитель истории и обществознания МБОУ «Волновахская школа № 5» администрации Волновахского района Виолетта Саватеева;

- «Педагогический дебют» – учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа № 112 города Донецка» Алина Менякина;

- «Воспитатель года» – воспитатель МБДОУ «Ясли-сад комбинированного типа № 165 города Донецка» Юлия Марченко;

- «Педагог-психолог года» – педагог-психолог МБОУ города Горловки «Лицей № 14 “Лидер”» Вита Павлова;

- «Педагог дополнительного образования» – педагог дополнительного образования МБОДО «Дворец детского и юношеского творчества «Юность» города Тореза Эльмира Габдрахманова;

- «Дефектолог года» – учитель начальных классов ГБОУ «Донецкая специальная школа-интернат № 19» Екатерина Добрянская;

- «Мастер года» – мастер производственного обучения ГБПОУ «Донецкий транспортно-технологический колледж» Оксана Половец.

Приз зрительских симпатий получила воспитатель Яслей-сада комбинированного типа № 165 города Донецка Юлия Марченко.

В поселке Володарское прошло торжественное закрытие республиканского конкурса. Фото: АГ ДНР

Всем победителям и призерам республиканского конкурса были вручены денежные сертификаты от Дениса Пушилина и ценные подарки.

С полным списком не только победителей, но и призеров конкурса можно ознакомиться на сайте Министерства образования и науки ДНР.

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