В Росреестре разъяснили, как жителям ДНР объединять и разделять земельные участки

У законного владельца или совладельцев земли иногда возникает необходимость в разделе. Фото: Скриншот видео Росреестр по ДНР

Сегодня, 3 мая, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестре) по Донецкой Народной Республике заместитель руководителя Юлия Трищенко рассказала о способах образования земельных участков и их раздела.

- Земельные участки образуются путем раздела, объединения, перераспределения и выдела. Также они могут быть образованы из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. То есть первые три случая относятся к ситуации, когда земельные участки уже стоят на кадастровом учете. А при образовании из земель – буквально образуются, - пояснила Юлия Трищенко.

Чтобы у участков появился кадастровый номер и возникло право, нужно обращаться к кадастровому инженеру и заказывать межевой план, а также оплачивать государственную пошлину за регистрацию права на образованные земельные участки.

- На территории Республики такие услуги осуществляет филиал публично-правовой компании «Роскадастр» по ДНР, – уточнила Юлия Трищенко.

Она разъяснила и относительно раздела земельного участка. Это ряд действий, в результате которых из одного земельного участка образуются два и более, а существование исходного прекращается.

- У законного владельца или совладельцев земли иногда возникает необходимость в разделе, при котором из одного участка формируются два, три и больше объектов. Оснований для раздела может быть множество: раздел недвижимости бывшими супругами, наследование земли родственниками умершего, продажа одним из собственников своей доли и т.д. Однако для этого потребуется заручиться согласием всех собственников или обратиться в суд, – прокомментировала Юлия Александровна.

Юлия Трищенко рассказала о способах образования земельных участков и их раздела. Фото: Скриншот видео Росреестр по ДНР

Говоря об особенностях объединения нескольких земельных участков в один, она обратила внимание на то, что в этом случае возникает право общей собственности, а значит, имеет смысл заключить соглашение об определении долей. Выдел же в основном применяется для земельных участков, предназначенных для сельскохозяйственного производства, из земель сельхозназначения. Их оборот регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», так как для них не устанавливаются градостроительные регламенты.

Как отметила Юлия Трищенко, чтобы образовать новый земельный участок из государственной или муниципальной собственности и сделать его объектом недвижимости, его нужно образовать и поставить на кадастровый учет.

Земельным кодексом Российской Федерации установлены случаи, образования земельных участков исключительно на основании проекта межевания. В частности, это случаи образования:

- из земельного участка, предоставленного для комплексного развития территории;

- из земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу;

- образование участка в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами;

- для строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального или местного значения.

Подтверждающим документом регистрации права и кадастрового учета земельного участка станет выписка из Единого государственного реестра недвижимости, которую выдают по завершении всей процедуры.

Тем временем, в Управлении Росреестра по ДНР начала работать горячая линия. Она создана в целях установления взаимодействия с гражданами для осуществления информационно-разъяснительной работы по вопросам, входящим в компетенцию Управления.

Оператор горячей линии осуществляет приём звонков в рабочее время с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 15:45 (перерыв с 13:00 до 13:45) по телефону +7(949) 500-04-51.

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