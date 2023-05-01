Артисты донецкого драмтеатра представили для жителей села Степановка спектакль «Даль памяти»

Спектакль «Даль памяти» занимает особое место в репертуаре театра. Фото: МДТ им. Бровуна

Артисты донецкого драмтеатра к 80-летию освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков представили для жителей села Степановка спектакль «Даль памяти».

- Эта постановка в репертуаре нашего театра занимает особое место. Это авторский проект Татьяны Романюк, чей дедушка погиб в 1941 году под Черниговом. Именно ему она посвятила свою работу. А еще это дань памяти женщинам, прошедшим все ужасы войны и тем, кто так и не вернулся к своим семьям. Все, что происходит на сцене, удивительным образом перекликается с нынешними событиями. Поэтому спектакль отзывается в сердцах буквально каждого зрителя, сидящего в зале, - отмечает генеральный директор-художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств Украины Наталья Волкова.

Спектакль «Даль памяти» занимает особое место в репертуаре театра. Фото: МДТ им. Бровуна

Спектакль «Даль памяти» занимает особое место в репертуаре театра. Фото: МДТ им. Бровуна

Спектакль «Даль памяти» занимает особое место в репертуаре театра. Фото: МДТ им. Бровуна

Спектакль основан на реальных историях. В видеоряде использованы фотографии из семейного архива Татьяны Романюк, со сцены звучат воспоминания участниц Великой Отечественной войны, на кадрах хроники можно увидеть тех, кто начал свой боевой путь в 1941-м и дошел до Берлина.

Эта постановка – результат совместной работы режиссера, художника-постановщика, звукорежиссера и видеорежиссера, музыкантов и актеров музыкально-драматического театра имени Марка Бровуна. Соответствующую атмосферу помогают создавать молодые актрисы Юлия Шафир и Дарья Кулинич, а также артист оркестра Максим Липин. Как говорит сама автор проекта: «Наша команда – мы единое целое».

Спектакль «Даль памяти» занимает особое место в репертуаре театра. Фото: МДТ им. Бровуна

Спектакль «Даль памяти» занимает особое место в репертуаре театра. Фото: МДТ им. Бровуна

В зале были зрители разных возрастов. Во время спектакля неожиданно погас свет. Все присутствующие, желая поддержать актеров, включили фонарики в своих телефонах, осветив сцену и небольшой зал. Таким образом, состоялась незапланированная творческая встреча Татьяны Васильевны со зрителями. Отвечая на вопросы степановцев, актриса рассказала, что побудило ее на создание постановки: «Это была потребность души – спектакль поставлен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мне он очень дорог. Это наша, женская, тема – женщина на войне. Она драматична для нас еще в большей степени из-за реалий нашей жизни». В ответ звучало: «Спасибо! Мы Вам так благодарны!», «Смотрится на одном дыхании». Для местных жителей данная тематика близка – они чтят память о ветеранах той ужасной войны, а семеро односельчан погибли уже в ходе нынешних боевых действий. Когда проблема с электричеством была устранена, спектакль продолжился.

Спектакль «Даль памяти» занимает особое место в репертуаре театра. Фото: МДТ им. Бровуна

Спектакль «Даль памяти» занимает особое место в репертуаре театра. Фото: МДТ им. Бровуна

Поднявшаяся на сцену со словами благодарности руководитель отдела по КДД МБУ «КДО» Степановки Наталья Здержко не смогла сдержать слез. Она, как и большинство зрителей, была восхищена мастерством актеров, тем, как они передали события, которые отзываются в душах и сердцах каждого русского человека. Артисты, в свою очередь, отметили теплый прием и поблагодарили за приглашение приехать еще.

Спектакль «Даль памяти» занимает особое место в репертуаре театра. Фото: МДТ им. Бровуна

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