Какая ожидается погода в первую неделю мая 2023 года в Донецке и ДНР

Одно из самых популярных мест в Донецке – сирингарий ботанического сада Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Погода в Донецке будет дождливой и 2 мая. По данные Гидрометцентра России, 2 мая дождь будет кратковременным, а небо будут затягивать облака.

3, 4 и 7 мая время от времени будет появляться солнце, остальные дни первой майской недели – облачно, но дождя не ожидается.

4 и 5 мая самые теплые дни недели – столбик термометра поднимется до отметки в плюс 21 градус. Воскресенье – самый холодный день недели (плюс 13 градусов). В остальные дни синоптики прогнозируют от плюс 15 до плюс 18 градусов.

Похожая погода ожидается в Артемовске и окрестностях. Воздух будет прогреваться от плюс 4…9 ночью до плюс 13…21 градуса днем. Правда, дождь в Артемовске прогнозируют и в ночь с пятницы на субботу.

В Дебальцево дожди будут 2 и 5 мая. 5 мая – самый теплый день недели (плюс 20 градусов). В остальные дни температура воздуха будет колебаться от плюс 12 до плюс 19 градусов.

В приморском городе Мариуполе с 3 по 7 мая (включительно) будет солнечно. Воздух будет прогреваться от плюс 14 до плюс 20 градусов.

На этой неделе в регионе ветер будет умеренным - от 5 до 10 метров в секунду. Высота волн в акватории Азовского моря может достигать 0,4-0,6 метра.

Согласно народным приметам, если в первый день мая тепло, то в конце месяца обязательно холода, и наоборот. Облака переклубились – к улучшению погоды. Безветренная золотистая вечерняя заря – к хорошей погоде. Фиалка зацвела – пора сеять петрушку да морковь. Если в этот день намочить волосы дождевой водой, они будут расти пышными, как весенняя трава.

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