Я прошептал: «Господи, помоги!» и подставил руки

На места обстрелов спасатели приезжают незамедлительно. Работать приходится в самых непредсказуемых условиях Фото: Евгений ГЛЕБОВ

В условиях специальной военной операции работа пожарных и спасателей отличается от работы в мирное время, а к боевой форме прибавились защитные бронежилеты и каски. Они тушат пожары от прилетов, разминируют здания и территории, помогают людям при обстрелах и после них.

СЛОЖИЛИСЬ ТРИ ЭТАЖА

Так было и в этот раз. На рассвете, когда люди еще спали, окраину Донецка разбудил оглушительный звук от прилетевшего в жилой дом снаряда. Три верхних этажа одного из подъездов сложились как карточный домик, за считанные секунды. На место трагедии незамедлительно прибыли спасатели, кареты скорой помощи и аварийные службы. Подъезд и лестничный проем девятиэтажки были завалены от крыши до седьмого этажа, двенадцать квартир разрушены, а под завалами находились порядка тридцати человек.

Разбирая руины, сотрудники МЧС думают только об одном - о опасении тех, кто находится под завалами Фото: Евгений ГЛЕБОВ

Разбирая руины, сотрудники МЧС думают только об одном - о опасении тех, кто находится под завалами Фото: Евгений ГЛЕБОВ

- Такие выезды для нас уже, к сожалению, современная обыденность. Когда едем на вызов, где прилет, предполагаешь, что подъезда может не быть, а там люди. Приехав на место, поняли, что работать нужно «на высоте», в подъезд невозможно было зайти, - вспоминает спасатель Республиканского спасательного центра МЧС ДНР Анатолий Земцев. - Поднимались по автолестнице, наверху не было ничего, понимаете? Квартир нет, облако пыли, вещи, превратившиеся в хлам, обломки конструкций. Первым увидели мужчину, Артем был в крайне тяжелом состоянии, но находился в сознании и помог своей старшей дочери Диане, говорил звать на помощь, координировал ее действия.

Разбирая руины, сотрудники МЧС думают только об одном - о опасении тех, кто находится под завалами Фото: Евгений ГЛЕБОВ

Разбирая руины, сотрудники МЧС думают только об одном - о опасении тех, кто находится под завалами Фото: Евгений ГЛЕБОВ

Девочка практически не пострадала, внизу ее уже встречала бабушка. Соседи принесли теплую одежду, укутали ее. Когда спасатели передадут отца девочки медикам, он будет уже без сознания, Диана будет просить его: «Папа, потерпи. Потерпи пару минуточек!», уже позже скажут, что он скончался в машине скорой помощи. Его супругу Ольгу из груды бетонных плит извлекут следующей.

ВСЕ КАЗАЛОСЬ СНОМ

Ольга Гагач, вспоминая те трагические события, говорит, что все происходящее казалось сном, жутким и страшным сном, в котором ей не хотелось принимать участие. Она помнит все «вспышками», помнит, что слышала голос мужа и старшую дочь, как с ней говорили спасатели, но не осознавала, что весь этот ужас происходит наяву. Через какое-то время Ольгу спустят вниз, родственники смогут узнать ее по ногам, но она успеет сказать, что в разрушенной квартире, под обломками остается ее вторая дочь.

Разбирая руины, сотрудники МЧС думают только об одном - о опасении тех, кто находится под завалами Фото: Евгений ГЛЕБОВ

- Когда доставали Ольгу, она была зажата в вертикальном состоянии, как будто стояла. Действовали очень аккуратно, потому что было понятно, что у нее тяжелые травмы - сломаны рука и нога, но главное лицо, его в буквальном смысле не было, все смешано - кровь, пыль, грязь. Она периодически теряла сознание, потом вновь приходила в себя и повторяла: «Маленькая, там маленькая». Это была младшая дочь Кристина, которой не было еще и двух лет, - рассказывает Анатолий.

Работая на завалах, спасатели постоянно объявляют «минуты тишины», для поиска пострадавших людей. Выключаются техника и сирены, замолкают люди, кажется, что в этот момент замедляется даже пульс, чтобы услышать хоть малейший звук от живых. И он был услышан, глухой детский плач пронзил тишину.

Разбирая руины, сотрудники МЧС думают только об одном - о опасении тех, кто находится под завалами Фото: Евгений ГЛЕБОВ

- Мы старались аккуратно разбирать конструкции, пробирались сквозь обрушившиеся плиты, говорили с ней, пытались как-то успокоить и рыли, рыли, рыли, пока я не увидел ее. Она плакала, негромко, можно сказать пищала. Девочку придавило плитой, и она буквально висела в воздухе. Я постарался пробраться к ней максимально близко, помню, как прошептал: «Господи, помоги!» и подставил руки. Малышка буквально легла мне на руки, я вынес ее на улицу, она уже тогда потеряла сознание, - рассказывает донецкий спасатель Анатолий.

После он вернется на место ЧС и продолжит свою работу.

«ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ ХОРОШО»

Позже Анатолий будет звонить в больницу и узнает, что девочка впала в кому и провела в ней девять дней, впереди ее ждало лечение, но жизни уже ничего не угрожало. Он приедет навестить ее, когда она уже выпишется из больницы и будет поддерживать связь с мамой малышки. Ольга только через полтора месяца узнает, что ее супруг погиб, впереди ее будет ждать долгое восстановление и большое количество операций, она будет учиться жить и принимать себя «новой».

Разбирая руины, сотрудники МЧС думают только об одном - о опасении тех, кто находится под завалами Фото: Евгений ГЛЕБОВ

Анатолий и Ольга после тех событий не виделись, общались только по телефону, поздравляли друг друга с праздниками. И вот, спустя год, их встреча состоялась. Они сидят и общаются так, как будто знают друг друга давно, держаться за руки, как старые друзья, хоть и началась это дружба с трагедии, а Ольга не устает говорить спасибо.

- Я очень благодарна Анатолию, для меня это героический подвиг, его и его коллег. Каждый день мы наблюдали это все, но это было где-то рядом, не мое, не со мной, как говорится. Я не смогу выразить словами свою благодарность, от всей души горжусь им!

Анатолий в свою очередь, сдержанно, по - мужски, отвечает, что всего лишь делал свою работу, что все обязательно будет хорошо, и что главное, что их смогли спасти, значит, бог есть. И, если это так, то чудеса, происходящие на земле, совершаются «руками» бога – нашими пожарными и спасателями.

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