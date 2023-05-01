«Останавливаться не собираемся»: что уже восстановил в Волновахе Ямал и какие работы сейчас ведутся

Ямал продолжает восстанавливать Волноваху. Фото: t.me/stroim_yamal

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада о положении дел в регионе уделил время и подшефному Волновахскому району, который ЯНАО восстанавливает с июня прошлого года.

- Ямалу доверили восстановление Волновахского района. Считаю его нашим 14-м муниципалитетом, - отметил Артюхов.

Губернатор вспоминает, что когда он посетил Волноваху впервые, то по впечатлениям, казалось, что вернуть привычную мирную жизнь на улицы города невозможно, потому что, отступая украинские националисты не пощадили никого, уничтожая все вокруг.

- Наши строители незамедлительно приступили к работе. Результат уже очевиден, - говорит Дмитрий Артюхов. - И важнейший показатель того, что жизнь налаживается – люди возвращаются в свой родной город. В общей сложности приехали домой уже больше трех тысяч семей.

Дмитрий Артюхов (справа) держит восстановительные работы в Волновахе на личном контроле. Фото: Администрация ЯНАО

Ямало-Ненецкий автономный округ восстановил в Волновахе более 20 школ и детских садов

- Когда заходил туда, было очевидно, что эти здания не только разрушены боевыми действиями, они в целом не видели даже минимального ремонта еще с советских времен. Прежняя власть этим попросту не занималась, - рассказал о прежнем состоянии волновахских учебных заведений руководитель Ямала.

Также особое внимание регион-шеф уделяем и медицинским объектам. Полностью восстановлена и открыта станция переливания крови, а также близятся к завершению работы в медицинском городке, для которого уже закуплено современное оборудование, включая аппараты МРТ и рентген.

Восстановлены дом культуры, который носит имя Героя России Владимира Жоги, который отдал свою жизнь спасая детей Волновахи и большое количество жилых домов.

- Останавливаться не собираемся, - подчеркивает губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. - Работаем комплексно над всей социальной инфраструктурой района. Утвердили программу поддержки Волновахи до 2025 года. Восстановим социальные объекты и сотни жилых домов.

Храм приводят в порядок. Фото: Администрация ЯНАО

А во время рабочей встречи с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Дмитрий Артюхов доложил, что регион уже восстановил половину из 49 взятых в работу на правах шефа объектов.

- 49 объектов мы взяли в работу, половину уже выполнили. Самое главное - это образование, детские сады, школы и больничный городок. Фотографии говорят за себя: жизнь возвращается в этот район, - доложил Президенту губернатор ЯНАО.

Сейчас в городе на завершают строительство многоквартирного жилого дома, в который уже в скором времени смогут заехать 42 семьи. Об этом сообщили в Департаменте строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

- Многоквартирный дом, который начали строить прошлым летом на месте разрушенных, почти готов. В настоящее время завершаются работы по чистовой отделке: укладка линолеума и оклейка обоев, и благоустройству. В квартирах будет предусмотрен необходимый набор мебели и бытовой техники, - рассказали в Департаменте.

Многоквартирный дом почти готов! Фото: t.me/stroim_yamal

Многоквартирный дом почти готов. Вот так он выглядел до начала строительных работ специалистами ЯНАО. Фото: t.me/stroim_yamal

В ведомстве также рассказали о продвижении работ на территории профессионального училища.

- Само здание одели в яркий надежный фасад. Внутри продолжаются работы по отделке, - рассказывают в Депстрое ЯНАО. - Учебное заведение будет оборудовано и укомплектовано всем необходимым для получения необходимых району специальностей.

Профессиональное училище преобразилось. Фото: t.me/stroim_yamal

Также завершается восстановление храма. Специалисты ведут роспись пространства на площади 500 квадратных метров.

- Художники уже закончили роспись на стенах и своде главной части храма - алтаря. Сюжеты выполняются по согласованным эскизам и соответствуют старым традициям храмовой живописи Русской Православной Церкви, - говорят в Департаменте. - Храм готов более чем на половину. Уже утеплены стены и перегородки, установлены новые окна, двери, идет замена инженерии. Внутри восстанавливают лестницы, бетонируют пол, шпаклюют и красят стены. Идет подготовка к монтажу ограждения купели.

В храме продолжается роспись пространства. Фото: t.me/stroim_yamal

В храме продолжается роспись пространства. Фото: t.me/stroim_yamal

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