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Политика30 апреля 2023 16:26

Автор и владелец единственного на территории ДНР памятника Иосифу Сталину планирует организовать музей и открыть аллею Славы

Житель Амвросиевского района Сергей Фещенко делает упор на патриотическое воспитание молодежи
Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Житель Амвросиевского района установил на территории своего домовладения памятник Иосифу Сталину

Житель Амвросиевского района установил на территории своего домовладения памятник Иосифу Сталину

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Житель села Ольгинское, что в Амвросиевском районе Донецкой Народной Республики, Сергей Фещенко собственноручно установил у себя во дворе памятник Иосифу Сталину. Мужчина рассказал «Комсомолке», что такая идея у него появилась несколько лет назад после поездки в Матвеев Курган Ростовской области, где один известный летчик также установил бюст генералиссимуса на территории своего домовладения.

Житель Амвросиевского района установил на территории своего домовладения памятник Иосифу Сталину

Житель Амвросиевского района установил на территории своего домовладения памятник Иосифу Сталину

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Отметим, что в Республике – это единственный памятник Иосифу Сталину.

- Памятник я установил четыре года назад за своих деньги на своем земельном участке, мне никто не помогал, весь постамент делал своими руками, а сам бюст привез из Воронежа, - рассказал Фещенко.

Житель Амвросиевского района установил на территории своего домовладения памятник Иосифу Сталину

Житель Амвросиевского района установил на территории своего домовладения памятник Иосифу Сталину

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сергей Петрович признается, что все время боялся, что памятник кто-то попытается осквернить. Однако ни одного подобного случая не произошло, а проезжающие мимо люди, наоборот останавливаются и с удовольствием фотографируются на фоне такого Иосифа Сталина.

- Сталин личность многогранная, о нем ходит много разговоров, но как сказал Рузвельт: «это человек, который принял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой», - говорит Фещенко. - Люди приезжают очень частно и много, проходят митинги, памятные мероприятия. Украинские издания часто про меня пишут, называют «рашистом», говорят, что промываю людям мозги, и я очень рад, значит в правильном направлении работаю.

Житель Амвросиевского района установил на территории своего домовладения памятник Иосифу Сталину

Житель Амвросиевского района установил на территории своего домовладения памятник Иосифу Сталину

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Житель Амвросиевского района установил на территории своего домовладения памятник Иосифу Сталину

Житель Амвросиевского района установил на территории своего домовладения памятник Иосифу Сталину

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сергей Фещенко отдельно делает упор на патриотическое воспитание молодежи и делает все усилия, чтобы наша история была актуальна и востребована.

- Я очень хочу, чтобы наша молодежь изучала нашу историю, которая не искажена западными политиками. Я планирую создать музей нашего края, Амвросиевского района, наших сел и поставить памятники другим деятелям и значимым людям, уже готов бюст Ленина, осталось только сделать постамент и провести открытие, - рассказал Сергей Фещенко.

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