Автор и владелец единственного на территории ДНР памятника Иосифу Сталину планирует организовать музей и открыть аллею Славы

Житель Амвросиевского района установил на территории своего домовладения памятник Иосифу Сталину Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Житель села Ольгинское, что в Амвросиевском районе Донецкой Народной Республики, Сергей Фещенко собственноручно установил у себя во дворе памятник Иосифу Сталину. Мужчина рассказал «Комсомолке», что такая идея у него появилась несколько лет назад после поездки в Матвеев Курган Ростовской области, где один известный летчик также установил бюст генералиссимуса на территории своего домовладения.

Житель Амвросиевского района установил на территории своего домовладения памятник Иосифу Сталину Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Отметим, что в Республике – это единственный памятник Иосифу Сталину.

- Памятник я установил четыре года назад за своих деньги на своем земельном участке, мне никто не помогал, весь постамент делал своими руками, а сам бюст привез из Воронежа, - рассказал Фещенко.

Житель Амвросиевского района установил на территории своего домовладения памятник Иосифу Сталину Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сергей Петрович признается, что все время боялся, что памятник кто-то попытается осквернить. Однако ни одного подобного случая не произошло, а проезжающие мимо люди, наоборот останавливаются и с удовольствием фотографируются на фоне такого Иосифа Сталина.

- Сталин личность многогранная, о нем ходит много разговоров, но как сказал Рузвельт: «это человек, который принял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой», - говорит Фещенко. - Люди приезжают очень частно и много, проходят митинги, памятные мероприятия. Украинские издания часто про меня пишут, называют «рашистом», говорят, что промываю людям мозги, и я очень рад, значит в правильном направлении работаю.

Житель Амвросиевского района установил на территории своего домовладения памятник Иосифу Сталину Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Житель Амвросиевского района установил на территории своего домовладения памятник Иосифу Сталину Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сергей Фещенко отдельно делает упор на патриотическое воспитание молодежи и делает все усилия, чтобы наша история была актуальна и востребована.

- Я очень хочу, чтобы наша молодежь изучала нашу историю, которая не искажена западными политиками. Я планирую создать музей нашего края, Амвросиевского района, наших сел и поставить памятники другим деятелям и значимым людям, уже готов бюст Ленина, осталось только сделать постамент и провести открытие, - рассказал Сергей Фещенко.

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