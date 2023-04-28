В ДНР создана Призывная комиссия по мобилизации граждан РФ

В период мобилизации на комиссию возлагаются функции, связанные с решением оборонных вопросов на территории ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Призывная комиссия ДНР по мобилизации граждан РФ создана в Республике. Соответствующий указ № 131 от 28 апреля 2023 года опубликован на официальном сайте врио Главы ДНР Денис Пушилина.

Согласно документу, председателем комиссии является Глава ДНР, заместителем — военный комиссар Республики, секретарем — сотрудник Военного комиссариата региона. Также в ее состав вошли представители Министерства внутренних дел по ДНР и Управления ФСБ по ДНР, начальник центра военно-врачебной экспертизы Военного комиссариата и первый заместитель прокурора Республики.

Указом также создаются призывные комиссии в городах и районах Республики в соответствии с административно-территориальным делением. Главы местных администраций самостоятельно утверждают составы этих комиссий.

Отмечается, что Призывная комиссия ДНР по мобилизации граждан РФ создана для осуществления призыва граждан для прохождения военной службы или направления их для работы на должностях гражданского персонала ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований в период мобилизации.

При этом функции комиссии разделены на мирный период и на период мобилизации – общей или частичной, в соответствии с решениями Президента РФ.

Напомним, что ранее в ДНР утвердили меры по призыву на военную службу в 2023 году. Весной пройдет без отправки в войска. Основная цель — организация учета граждан призывного возраста и запаса.

В соответствии с федеральным конституционным законом о принятии Республики в состав Российской Федерации призыв на военную службу в ДНР осуществляется с 2023 года.

Вчера во время Прямой линии врио Главы ДНР Денис Пушилин рассказал про особенности весеннего призыва в 2023 году.

- У нас в Республике особые условия по объективным причинам. С учетом масштабности мобилизационной компании, конечно же, сейчас было неправильным прибегать еще и к призыву текущему - весеннему или осеннему, - отметил он, напомнив, что широкая мобилизационная компания в регионе в прошлом году привела к дефициту кадров в различных отраслях.

Глава Республики подчеркнул, что подписанный им недавно указ касается упорядочения всех учетных данных для местных военкоматов, так как это впоследствии может отразиться на трудоустройстве граждан.

- Но пока весной точно никакого призыва для молодых людей, специалистов не предусмотрено, - заверил он, добавив, что с учетом нынешней обстановки не видит никаких предпосылок и для призыва осенью.

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