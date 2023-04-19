Как в ДНР будет проходить призыв на срочную военную службу в 2023 году

Призывники в ДНР нынешней весной не будут отправляться в войска для прохождения военной службы. Фото: УНМ ДНР

В Донецкой Народной Республике создаются призывные комиссии и начинается кампания по призыву граждан 1996–2005 годов рождения на срочную военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации в 2023 году. Обнародован соответствующий Указ врио Главы ДНР №99 от 31 марта 2023 года.

В Администрации Главы ДНР разъяснили, что в рамках Указа Президента России о весеннем призыве на срочную службу и об увольнении с военной службы военнослужащих-срочников подписан указ о проведении весенних призывных мероприятий на территории ДНР. Данный документ объявляет не мобилизацию, а призыв на срочную службу без отправки в войска.

- Граждане, получившие повестку и прошедшие медкомиссию, после постановки на воинский учет останутся дома. Во время весенней призывной кампании 2023 года отправки призывников в войска для прохождения службы не будет, - заявил в Администрации Главы ДНР.

Также отмечается, что по российскому законодательству постановка на воинский учет является обязательным условием для поступления в вуз и приема на работу. Призыв на срочную службу в РФ проводится в штатном порядке два раза в год — весной и осенью.

Согласно подписанному указу «О мерах по обеспечению призыва граждан 1996–2005 годов рождения на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации в 2023 году», в апреле 2023 года в военных комиссариатах ДНР будут сформированы призывные комиссии, в полномочия которых будут входить следующие вопросы:

1. Определение категории годности, права на отсрочку или освобождения от призыва в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Оформление желающих поступить в военно-учебные заведения и другие образовательные организации на территории Российской Федерации.

3. Уточнение военно-учетных данных и постановка на воинский учет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Согласно указаниям вышестоящего командования и учитывая обстановку на территории Республики, а также в условиях проведения СВО в период проведения весенней призывной кампании 2023 года граждане, постоянно проживающие на территории Донецкой Народной Республики, в войска для прохождения военной службы отправляться не будут.

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