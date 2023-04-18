Над Донецком ударные беспилотники ВСУ летели «стаей»: Сбиты два летательных аппарата с поражающими элементами

Упавший возле школы №57 беспилотник был начинен поражающими элементами и, к счастью, не взорвался. Фото: СЦКК ДНР

Силы ПВО сбили в Киевском районе Донецка два ударных беспилотных летательных аппарата ВСУ. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- В Киевском районе Донецка силами РЭБ подавлены два ударных БпЛА ВСУ. Специалисты представительства ДНР в СЦКК обследовали места падений БпЛА на наличие повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры, - говорится в сообщении.

Отмечается, что не зафиксировано повреждений школы № 57 по ул. Яснополянской. А на пересечении ул. Челюскинцев и ул. Звягильского (территория Гладковского кладбища) БпЛА повис на ветвях деревьев.

- Найденные два БпЛА самолетного типа собраны на Украине из различных иностранных комплектующих (в том числе американских – Авт.) и начинены примерно тремя килограммами взрывчатого вещества с поражающими элементами в виде стальных цилиндров и шариков, - рассказали в СЦКК.

Также подчеркивается, что специалистам РЭБ ВС РФ удалось подавить сигнал, что позволило не допустить детонации взрывчатого вещества в густонаселенном районе столицы ДНР и избежать массовых жертв среди гражданского населения. Применение противником аналогичных БпЛА уже неоднократно фиксировались специалистами СЦКК.

- В одном из найденных сегодня дронов уцелел управляющий модуль, который передан специалистам МО РФ для уточнения полетного задания этой «стаи», - сообщили в СЦКК.

Второй беспилотник повис не ветрах дерева на территории Гладковского кладбища. Фото: СЦКК ДНР

Анализируя особенности применения противником такого типа БпЛА, можно отметить следующее:

- дроны запускаются «стаями», по 3-5 штук;

- некоторые из них начинены взрывчатым веществом с поражающими элементами в виде стальных цилиндров и шариков, некоторые «пустые» работают как ложные цели;

- «стая» имеет четкое полетное задание;

- некоторые из дронов могут быть оснащены системой самоликвидации.

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