«Готовы оказать поддержку, чтобы не чужие нам люди перестали страдать»: Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с врио Главы ДНР Денисом Пушилиным предложил помощь Донбассу

Врио Главы ДНР Денис Пушилин встретился с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Фото: president.gov.by

18 апреля Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с временно исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко заявил, что хотел бы из первых уст услышать информацию о ситуации в Донецкой Народной Республике.

- На фронте как у нас там дела? Потому что центральный так называемый участок - он у вас там самый сложный. Идут очень интенсивные бои. И севернее, и южнее. Да и в направлении Донецка. Обстрелы. Людям тяжеловато. И в этой ситуации что Беларусь может сделать для Донецка, чем мы можем помочь? - поинтересовался Лукашенко.

Также Президент Белоруссии в ходе встречи подчеркнул, что работы по восстановлению впереди очень много. Также, по мнению Лукашенко, необходимо возрождать промышленные предприятия и сельское хозяйство.

Врио Главы ДНР Денис Пушилин встретился с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Фото: president.gov.by

- В конце концов люди там жить будут. Это 100 процентов. И кормить людей же надо. Поэтому мы готовы оказать соответствующую помощь и поддержку для того, чтобы не чужие нам люди там наконец-то перестали страдать, - заявил Лукашенко в начале встречи.

Временно исполняющий Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что в Беларуси чувствует традиционное гостеприимство.

- Я думаю, Денис Владимирович, ты уже относительно хорошо знаешь Беларусь. Поэтому я рад, что хорошее мнение сложилось о Беларуси, - сказал в ответ Лукашенко.

Врио Главы ДНР Денис Пушилин встретился с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Фото: president.gov.by

Обсудили взаимовыгодное сотрудничество

Денис Пушилин поблагодарил Президента Беларуси Александра Лукашенко за приглашение посетить с официальным визитом братскую страну.

- Донецкая делегация не впервые посещает город-герой Минск, нас уже связывает определенная история. Я в течение более шести лет в качестве Полномочного представителя участвовал в переговорном процессе. Поблагодарил Александра Григорьевича и Республику Беларусь за предоставление такой площадки, - отметил Пушилин.

Врио Главы ДНР подчеркнул, что во время встречи Александр Лукашенко сделал акцент на готовности Беларуси оказать помощь жителям региона, а также содействие в восстановлении Республики.

- Обсудили взаимовыгодное сотрудничество нашего региона и Республики Беларусь в различных аспектах, в том числе в области сельского хозяйства с учетом высоких компетенций Беларуси, а также в сфере промышленности и строительства в связи с большими объемами восстановления ДНР, - добавил руководитель региона.

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