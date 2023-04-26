В ДНР демобилизованные студенты смогут стать преподавателями начальной военной подготовки в школах

Демобилизованные студенты получили статус участников боевых действий. Фото: УНМ ДНР

В Донецкой Народной Республике ведут работу по трудоустройству демобилизованных студентов региона. Теперь они могут стать преподавателями начальной военной подготовки (НВП) в школах. Эту дисциплину включат в школьные образовательные программы с нового учебного года. Об этом в своем телеграм-канале рассказала заместитель Председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

- В новом учебном году в школьные образовательные программы планируется включить уроки начальной военной подготовки. Преподавать эти уроки смогут, в том числе, выпускники педагогических вузов, которые принимали участие в специальной военной операции и были демобилизованы, - сообщила вице-премьер Республики.

По ее словам, студенты непедагогических специальностей смогут пройти переподготовку и также работать преподавателями НВП.

- Что касается демобилизованных студентов непедагогических специальностей, то если после окончания вуза они захотят работать в школах и быть преподавателями начальной военной подготовки, для них будет организовано обучение по программам дополнительного профессионального образования педагогической направленности, - отметила Лариса Толстыкина.

Студенты Донбасса, которые были призваны на фронт в феврале прошлого года, были демобилизованы по поручению Президента России Владимира Путина. Ранее сообщалось, что демобилизованные студенты Донецкой и Луганской народных республик получили статус участников боевых действий.

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