Вступительная кампания в вузы ДНР 2023 начнется 20 июня

Заявления можно подавать в 5 вузов на 5 специальностей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С 20 июня начнется вступительная кампания в вузы ДНР 2023. Абитуриенты могут подать документы в 16 государственных вузов Республики. Об этом сообщает Администрация Главы ДНР.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Список вступительных испытаний по каждой специальности можно посмотреть на сайтах вузов. Абитуриенты сдают русский язык, литературу, историю, обществознание – в форме собеседования (по желанию абитуриента). Другие предметы – в форме, установленной вузом, в том числе в форме собеседования; Обществознание (или другой предмет, предусмотренный правилами приема в вузы).
Перед вступительными экзаменами вузы проводят консультации.
ПОРЯДОК ПРИЕМА
Заявления можно подавать в 5 вузов на 5 специальностей (направлений подготовки) в каждом вузе.
Поступать можно по результатам (на выбор)
- ЕГЭ;
- Вступительных экзаменов в вузах (при подаче документов сразу в несколько вузов заранее уточните график испытаний, чтобы они не совпали по времени).
СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
- Лично;
- На электронный почтовый ящик;
- Почтой;
- Через Госуслуги (при наличии подтвержденной учетной записи).
КТО МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ
Особая квота:
- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- Дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп;
- Инвалиды детства и лица, получившие инвалидность в процессе прохождения военной службы;
- Ветераны боевых действий.
Отдельная квота:
- Герои России, лица, награжденные тремя орденами Мужества;
- Дети участников СВО (военнослужащих, проходивших службу в период мобилизации, действия военного положения, по контракту или добровольно);
- Дети военнослужащих, сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных госорганов, сотрудников органов внутренних дел РФ, направленных в другие государства органами госвласти и принимавшие там участие в боевых действиях.
Перед вступительными экзаменами вузы проводят консультации. Инфографика: Администрация Главы ДНР
Перед вступительными экзаменами вузы проводят консультации. Инфографика: Администрация Главы ДНР
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
Абитуриент предоставляет:
- Удостоверение личности;
- Документ об образовании (свидетельство о признании документов об образовании, выданных в Украине или ЛНР не нужно);
- Документы, подтверждающие льготы и (или) достижения (при их наличии);
- другие документы, указанные в правилах приема вуза.
В особых случаях возможно поступление без оригинала документа об образовании, на основании заявления о согласии на зачисление.
Вступительная кампания пройдет с 20 июня по 29 августа. Сроки подачи документов устанавливаются вузами, уточняйте их на сайтах университетов.
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