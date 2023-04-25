Вступительная кампания в вузы ДНР 2023 начнется 20 июня

Заявления можно подавать в 5 вузов на 5 специальностей Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 20 июня начнется вступительная кампания в вузы ДНР 2023. Абитуриенты могут подать документы в 16 государственных вузов Республики. Об этом сообщает Администрация Главы ДНР.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Список вступительных испытаний по каждой специальности можно посмотреть на сайтах вузов. Абитуриенты сдают русский язык, литературу, историю, обществознание – в форме собеседования (по желанию абитуриента). Другие предметы – в форме, установленной вузом, в том числе в форме собеседования; Обществознание (или другой предмет, предусмотренный правилами приема в вузы).

Перед вступительными экзаменами вузы проводят консультации.

ПОРЯДОК ПРИЕМА

Заявления можно подавать в 5 вузов на 5 специальностей (направлений подготовки) в каждом вузе.

Поступать можно по результатам (на выбор)

- ЕГЭ;

- Вступительных экзаменов в вузах (при подаче документов сразу в несколько вузов заранее уточните график испытаний, чтобы они не совпали по времени).

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

- Лично;

- На электронный почтовый ящик;

- Почтой;

- Через Госуслуги (при наличии подтвержденной учетной записи).

КТО МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ

Особая квота:

- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

- Дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп;

- Инвалиды детства и лица, получившие инвалидность в процессе прохождения военной службы;

- Ветераны боевых действий.

Отдельная квота:

- Герои России, лица, награжденные тремя орденами Мужества;

- Дети участников СВО (военнослужащих, проходивших службу в период мобилизации, действия военного положения, по контракту или добровольно);

- Дети военнослужащих, сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных госорганов, сотрудников органов внутренних дел РФ, направленных в другие государства органами госвласти и принимавшие там участие в боевых действиях.

Перед вступительными экзаменами вузы проводят консультации. Инфографика: Администрация Главы ДНР

Перед вступительными экзаменами вузы проводят консультации. Инфографика: Администрация Главы ДНР

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

Абитуриент предоставляет:

- Удостоверение личности;

- Документ об образовании (свидетельство о признании документов об образовании, выданных в Украине или ЛНР не нужно);

- Документы, подтверждающие льготы и (или) достижения (при их наличии);

- другие документы, указанные в правилах приема вуза.

В особых случаях возможно поступление без оригинала документа об образовании, на основании заявления о согласии на зачисление.

Вступительная кампания пройдет с 20 июня по 29 августа. Сроки подачи документов устанавливаются вузами, уточняйте их на сайтах университетов.

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