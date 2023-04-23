В 2023 году в ДНР стартует общероссийская программа «Земский доктор / Земский фельдшер»: как принять участие в программе

С реестром программных должностей и более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Минздрава ДНР Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Минздраве ДНР рассказали о том, что в 2023 году в Республике стартует общероссийская программа «Земский доктор / Земский фельдшер». Она создана для привлечения и поддержки медработников, прибывших для работы в села и города Республики с населением до 50 тысяч человек.

На реализацию программы в ДНР 2023 году будет выделено 40 миллионов рублей. Врачи, участвующие в программах, при переезде получают по миллиону рублей, а фельдшеры, акушерки и медсестры - по 500 тысяч. В Республике планируется привлечь к программе 50 специалистов – 30 врачей и 20 средних медработников.

С реестром программных должностей можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения ДНР. Также интересующие вопросы можно задать в рабочее время по телефону +7 - (949) – 639 – 64 – 58.

Перечень должностей

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ:

- Документ, удостоверяющий личность;

- Трудовой договор;

- Трудовая книжка, либо сведения о трудовой деятельности;

- Документ о высшем (среднем) медицинском образовании;

- Реквизиты лицевого счета для перечисления выплаты;

- Свидетельство о постановке на налоговый учет;

- Согласие обработку персональных данных.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ:

1. Выбрать подходящую вакансию из перечня вакантных должностей.

2. Заключить постоянный трудовой договор с медучреждением, обязуясь отработать на полную ставку не менее пяти лет.

3. Подать в Министерство здравоохранения пакет документов и заявление на получение выплаты.

КАКИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ УЧАСТВУЮТ В ПРОГРАММЕ:

Города (с населением менее 50 тысяч человек):

Амвросиевка

Волноваха

Дебальцево

Докучаевск

Ждановка

Иловайск

Кировское

Новоазовск

Светлодарск

Шахтерск

Ясиноватая

Поселки городского типа:

Андреевка

Володарское

Мангуш

Новотроицкое

Старобешево

Ялта

Тельманово

Сельские населенные пункты:

Вольное

Дмитровка

Приазовское

Успенка

Хлебодаровка

Напомним, ранее сообщалось, что Правительство России направит на поддержку медработников, прибывших для работы в сельские населенные пункты и малые города новых регионов страны, 190 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение еще в марте подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Эти средства будут направлены на единовременные компенсационные выплаты врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, которые прибыли (переехали) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек.

Михаил Мишустин отметил, что Правительство продолжает поддерживать медицинских работников, которые трудятся в сельской местности, малых городах, отдаленных населенных пунктах. Прежде всего - в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Чтобы принять участие в программах и получить компенсацию, специалисту нужно ознакомиться в региональном органе здравоохранения с перечнем вакантных должностей, найти подходящую вакансию, заключить трудовой договор с медицинским учреждением, обязуясь отработать там не менее пяти лет, а затем подать в региональный орган здравоохранения заявление на получение выплаты, указав реквизиты для перевода денежных средств и предоставив копии необходимых документов, в том числе диплома об образовании и трудового договора. Подать заявление и документы также можно через отдел кадров по месту работы.

Условием получения выплаты не является обязательный переезд в сельскую местность. Например, на поддержку государства могут рассчитывать выпускники медицинских колледжей и вузов, которые завершили учебу и вернулись работать в свои населенные пункты, где зарегистрированы по месту жительства.

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