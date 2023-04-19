Главы ДНР и ЛНР вошли в Совет при Президенте РФ по развитию местного самоуправления

Денис Пушилин и Леонид Пасечник вошли в состав Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления. Фото: АГ ДНР

Владимир Путин утвердил новый состав Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления. Соответствующий документ опубликован в среду на портале правовой информации. В Совет включены врио Глав ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Денис Пушилин заявил, что возможность участия в Совете по развитию местного самоуправления поможет перенять успешный опыт других регионов РФ при создании муниципалитетов в Республике.

- Готов работать, для меня это доверие и честь — участвовать в Совете такого уровня, — написал в своем телеграм-канале Пушилин.

Он также отметил чрезвычайную актуальность и особую важность этой работы, поскольку Республика только приступает сейчас к созданию муниципальных органов.

- Готовы перенимать успешный опыт других регионов Российской Федерации, делиться своими наработками, которые показали свою эффективность за годы существования Республики в условиях повышенных вызовов, — добавил глава региона.

В составе региональной части Совета Денис Пушилин и Леонид Пасечник указаны наряду с губернаторами и руководителями законодательных собраний других субъектов РФ. Всего туда вошли 19 человек: губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Свердловской области Евгений Кувайшев и другие.

Также документом утверждена федеральная и муниципальная части. В федеральную часть вошли представители Администрации и Управления Президента, Правительства, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации. В муниципальную — руководители администраций городов и районов, а также муниципальных образований.

Всего в Совете 69 представителей органов федеральной, региональной и местной власти.

Совет по развитию местного самоуправления — консультативный орган при Президенте России, осуществлявший предварительное рассмотрение вопросов местного самоуправления и подготовку по ним предложений. В основные задачи совета входит подготовка для Президента рекомендаций по осуществлению и корректировке государственной политики в области местного самоуправления; разработка предложений по обеспечению согласованного взаимодействия органов госвласти; подготовка научно обоснованных прогнозов развития местного самоуправления в России и другие задачи.

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