В ЛНР осудили на 14 лет украинского оператора беспилотника, по вине которого были ранены мирные жители Первомайска

В ходе следствия Мамчука привели к дому, который попал под ракетный удар. Фото: Скриншот видео СК РФ

Верховный суд ЛНР приговорил к 14 годам колонии строгого режима военнослужащего ВСУ, проходившего службу в должности оператора беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который координировал удар по Первомайску из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» в апреле 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.

- Доказательства, собранные Следственным комитетом Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему вооруженных сил Украины Владимиру Мамчуку, проходившему военную службу в войсковой части А1736 (57-я отдельная мотопехотная бригада) в должности оператора беспилотного летательного аппарата, - говорится в сообщении.

Следствие установило, что 17 апреля 2022 года Мамчук, находясь в поселке Новотошковское Попаснянского района, получил от командира подразделения БПЛА указание произвести разведку Первомайска и установить координаты дома по улице Театральной.

- Командир подразделения сообщил о том, что в данном доме проживает мирное население, которое настроено против Украины и поддерживает Российскую Федерацию, поэтому людей надо уничтожить, а здание разрушить, - рассказали в Следкоме.

При помощи квадрокоптера Мамчук установил местонахождение дома, а затем по радиосвязи передал координаты командиру подразделения РСЗО «Ураган».

- По жилому дому было произведено пять выстрелов кассетными осколочными снарядами. Эти действия украинских военнослужащих поставили жизнь мирных граждан под угрозу, две женщины получили ранения, - напомнили в комитете.

Жительницы Первомайска, 1961 и 1958 годов рождения, были госпитализированы в городскую больницу с минно-взрывными травмами, осколочными ранениями лица, верхних и нижних конечностей.

В ходе следствия назначены и проведены экспертизы, в том числе строительно-технические, подтверждающие размер материального ущерба. Мамчук полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

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