«Мы увековечиваем память настоящего героя, настоящего русского солдата»: В Мариуполе открыли бюст Героя России Романа Кутузова

В Мариуполе открыли бюст Героя России Романа Кутузова. Фото: Администрация Главы ДНР

В Мариуполе на территории седьмой школе прошло торжественное открытие бюста Героя России, командира 1-го армейского корпуса ДНР генерал-лейтенанта Романа Кутузова.

- Сегодня мы открываем бюст моего друга, моего брата Романа Кутузова – настоящего героя, командира 1-го армейского корпуса. Корпуса, который внес незабываемый вклад, свою лепту в освобождение города Мариуполя, - сказал на открытии первый зампредседателя Совфед Федерального Собрания РФ Андрей Турчак. - Года не прошло, как Романа нет с нами. Со многими из тех, кто сегодня здесь присутствует, мы были вместе на церемонии прощания с ним. Настоящий командир, настоящий генерал, настоящий солдат, для которого сама идея, само понимание возвращения Русского мира и защиты Русской земли были смыслом всей жизни.

Андрей Турчак на открытии бюста Героя России Романа Кутузова в Мариуполе. Фото: Администрация Главы ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что генерал-лейтенант Роман Кутузов был настоящим воином, который навсегда вписал свое имя в историю ДНР и нашей большой России.

- Мы увековечиваем память настоящего героя, настоящего русского солдата генерала Кутузова, - говорит Пушилин. - Именно он своими действиями, своими поступками, своими подвигами – а их было немало за то время, пока он возглавлял корпус – доказал и показал, что такое по-настоящему любить свою землю, что такое по-настоящему с чувством воинского долга исполнять свои служебные обязанности по защите гражданского населения. Ну а что для нас самое важное – он относился с любовью и пониманием к ценности Русской земли.

Денис Пушилин на открытии бюста Героя России Романа Кутузова в Мариуполе. Фото: Администрация Главы ДНР

В Мариуполе открыли бюст Героя России Романа Кутузова. Фото: Администрация Главы ДНР

Роман Кутузов сумел быстро влиться в коллектив и заслужил уважение подчиненных, доверие своих коллег. Глава Республики уверен, что важно увековечить память о нем и передать следующим поколениям своеобразную прививку.

- Чтобы они понимали через 10, 20, 30, 50 лет, как должен поступать настоящий мужчина, когда его стране угрожает опасность, - подчеркивает Денис Пушилин. - Мы будем помнить. Мы будем пересказывать настоящие истории из жизни героя Российской Федерации генерал-лейтенанта Кутузова Романа Владимировича. Вечная память. Роман Владимирович, ты навечно в строю.

В Мариуполе открыли бюст Героя России Романа Кутузова. Фото: Администрация Главы ДНР

В Мариуполе открыли бюст Героя России Романа Кутузова. Фото: Администрация Главы ДНР

Отмечается, что памятник Роману Кутузову будет открыт в родном городе Героя России – во Владимире. В феврале-месяце во Владимирском филиале РАНХиГС был открыт бюст Кутузова.

В Мариуполе открыли бюст Героя России Романа Кутузова. Фото: Администрация Главы ДНР

Роман Владимирович Кутузов родился 16 февраля 1969 года в городе Владимире. Окончил Рязанское высшее военное командное училище связи имени маршала Советского Союза Захарова. Затем был направлен на военную службу в ВДВ. Здесь он прошел путь от командира взвода до заместителя начальника мобильного узла связи по вооружению отдельной бригады связи. Далее Роман Кутузов поступил в Военную академию Генштаба ВС РФ и по ее окончанию стал начальником Воздушного пункта управления ВДВ.

В 2015 году занял должность начальника штаба – первого заместителя командующего общевойсковой армией.

В Специальной военной операции Роман Кутузов принимал участие с первых дней.

Роман Кутузов погиб 5 июня 2022 года при выполнении боевой задачи.

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