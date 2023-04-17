В ДНР началась регистрация избирателей в предварительном голосовании «Единой России»

Каждый год количество людей, которые участвуют в процедуре, растет. Фото: «Единая Россия»

В Донецкой Народной Республике стартовала регистрация на предварительное голосование «Единой России». Оно пройдет с 22 по 28 мая.

КАК ОЧНО, ТАК И В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

В пресс-службе партии отметили, что желающие принять участие в голосовании могут зарегистрироваться до 26 мая на сайте PG.ER.RU с аутентификацией через «Госуслуги». Это сделано для защиты персональных данных избирателей и легитимности самой процедуры.

Принять участие в электронном предварительном голосовании «Единой России», а в Республике - еще и очно, смогут все совершеннолетние граждане. Но при условии, что они прописаны на территории региона или населенного пункта, где пройдут выборы.

- Каждый год количество людей, которые участвуют в процедуре, растет. В 2018 году электронное предварительное голосование прошло впервые. Тогда в нем участвовало почти 140 тысяч человек. В прошлом году было уже больше 1,2 миллиона избирателей, - рассказали в пресс-службе «Единой России».

В КОМАНДЕ ДОНЕЦКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ - 17 ТЫСЯЧ ЧЛЕНОВ

Недавно в Донецке открылось местное отделение Всероссийской партии «Единая Россия». Его возглавил глава администрации города Алексей Кулемзин.

Мэр Донецка подчеркнул, что у местного отделения «Единой России» есть программа развития на текущий и последующие два-три года.

- Безусловно, многое зависит от ситуации. Но мы делаем все возможное и невозможное для создания комфортных условий для наших дончан, - добавил Алексей Кулемзин.

Всего команда партии в столице ДНР насчитывает 17 тысяч членов.

Напомним, что ранее луганское отделение партии утвердило цели работы в ЛНР на 2023 и 2024 года. Среди них содействие в дебюрократизации образовательного процесса, контроль восстановительных работ и помощь местным жителям.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Большой друг Донбасса Андрей Турчак привез для 383-й Шахтерской дивизии беспилотники

Об этом в телеграм-канале сообщает Денис Пушилин (подробнее)